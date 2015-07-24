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Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!1

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Хотели бы вы похудеть на девять килограммов, всего лишь сходив в туалет? Может, это и смешно, но примерно столько токсичных отходов сидит в толстой кишке современного жителя большого города. Это больше чем просто дополнительный вес.

Эти токсины мешают толстой кишке выполнять свою основную функцию - усваивать питательные вещества и выводить отходы. Они еще негативно влияют на полезные бактерии кишечника, поэтому нам порой бывает так трудно похудеть, пишет Rus.tvnet.lv.

Так что же делать с токсинами в толстой кишке? Вот восемь натуральных способов, которые помогут вам от них избавиться.

№ 1. Пейте много воды. А лучше очень много. Многие люди страдают от обезвоживания, а это одна из основных причин закупорки кишечника.

Вашему кишечнику нужна вода, для того чтобы выводить отходы. И ему нужно намного больше воды, чем вам кажется.

Вы должны выпивать не менее двух литров воды каждый день. Некоторые эксперты в области здравоохранения рекомендуют выпивать даже три литра. Это позволит гораздо легче избавляться от токсических шлаков.

№ 2. Очищайте кишечник сливовым соком. В сливовом соке содержится огромное количество клетчатки. Поэтому он отлично подходит для очистки толстой кишки. Выпивайте 225 мл сливового сока перед завтраком и еще столько же после обеда.

Когда испражнения станут более частыми, вы можете снизить потребление сливового сока, чтобы прямая кишка не стала зависимой от него.

№ 3. Ешьте много клетчатки. Сливы - не единственный хороший источник клетчатки. Попробуйте еще и авокадо, кокос, инжир, бамию, брюссельскую капусту.

Чтобы обеспечить здоровье кишечника, женщины в возрасте от 19 до 50 лет должны потреблять 25 граммов клетчатки в день. Мужчинам в этом возрасте необходимо 38 граммов. После 50 лет женщины должны потреблять 21 грамм клетчатки, а мужчины - 30.

№ 4. Регулярно пейте лимонный сок. Лимонный сок содержит большое количество витамина С и обладает антиоксидантными свойствами.

Согласно исследованиям, это очень полезно для здоровья вашей толстой кишки. Лимоны также ускоряют метаболизм, повышая эффективность выведения отходов из организма. Рекомендуем вам каждое утро пить теплую воду с лимоном.

№ 5. Употребляйте пробиотики. Пробиотики – это здоровые, полезные для организма бактерии. Они регулируют количество плохих, токсичных бактерий, которые блокируют работу вашего кишечника и толстой кишки.

Обычно в организме достаточно пробиотиков. Но некоторые лекарственные препараты, например антибиотики, могут убить их. Вы можете восстановить свой уровень пробиотиков, употребляя в пищу следующие продукты: йогурт, кефир, квашеная капуста, темный шоколад, соленья.

№ 6. Добавляйте во все блюда семена льна. Ладно, почти во все. Семена льна отлично сочетаются с овсянкой, крупами и даже йогуртом. В льняном семени содержатся омега-3 жирные кислоты, которые ослабляют прямую кишку. Семена льна также содержат больше клетчатки, чем любые другие злаки. Эти два свойства делают льняное семя незаменимым при очищении прямой кишки от шлаков.

В 100 граммах льняного семени содержится 27 граммов клетчатки. Учитывайте это при ежедневном потреблении клетчатки, так как превышение дозы приведет к диарее.

№ 7. Проведите чистку яблочным уксусом. Яблочный уксус содержит ферменты, которые поддерживают рост пробиотиков. Кислая природа яблочного уксуса также помогает ему справляться с токсинами, годами закупоривающими кишечник. Серьезно, годами. Все бывает очень запущено.

Смешайте стакан теплой воды с двумя столовыми ложками яблочного уксуса и двумя столовыми ложками натурального меда. Встряхните, перемешайте и пейте. Выпивайте эту смесь каждое утро, пока испражнения не станут более регулярными.

№8. Пейте имбирный чай. Имбирь разогревает организм изнутри. Это ускоряет вялое пищеварение и дефекацию. Лучше всего приготовить имбирный чай.

Для нашего рецепта имбирного чая необходимы: 2 чайные ложки свеженатертого имбиря, 1/4 чайной ложки куркумы (чтобы уменьшить вздутие живота – причину запоров), 5 стаканов чистой воды.

Доведите воду, имбирь и куркуму до кипения. Затем уменьшите огонь и еще 10 минут кипятите смесь на медленном огне. Снимите кастрюлю с огня и добавьте мед по вкусу.

Если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства, прежде чем пробовать эти домашние средства, проконсультируйтесь с врачом.

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