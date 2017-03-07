Весна-лето: взгляд из Риги

M Couture

Коллекция этого бренда включает в основном платья – облегающие силуэты говорят о классической женственности, но материалы и детали словно опережают время: асимметричные молнии, косые карманы, необычные рукава...

Anna Led

Коллекция этого бренда убедительно доказывает, что одна из популярных тенденций последних лет – оверсайз – может быть очень женственным и элегантным. Хотя многие наряды скроены по фигуре, но целиком линия оставляет ощущение полной свободы и комфорта, наполненных оттенками весны – жемчужным, бирюзовым, сиреневым, розовым.

Nolo

Простые фактуры и сложные формы обыграны очень своеобразными, характерными для бренда, порой слегка агрессивными деталями. Главная фишка коллекции – в комбинировании, многослойности и возможности носить вещи разными способами и комплектовать на свой вкус. Главная тема – современный порт, поэтому доминирующие цвета – синий, белый, хаки и беж разных оттенков. Вполне понятна и морская символика.

Narciss

Кроме доминирующих черного, серого и белого, в коллекции представлены яркие и жизнерадостные оттенки коралла и бирюзы, летящие фактуры комбинируются с плотными тканями, контрастным кружевом и кантами. Оригинальная отделка простых платьев – короткие пышные оборки. Длинные туники и укороченные топы комбинируются с широкими атласными брюками.

Katya Katya Shehurina

Черные, белые и серые платья отделаны деликатнейшим кружевом самых разных фактур. Акцентами служат тонкие контрастные пояса, крупные композиции из стразов и бутоньерки из тюля и перьев. Многие платья украшены большими мягкими бантами, многоярусные тюлевые юбки подчеркивают хрупкость и изящество фигуры.

Гладкие бирюзовые платья словно наполнены первым дыханием весны – еще робким и прохладным.

Подробнее о показах весенне-летней моды на Рижской неделе моды читайте в мартовском номере журнала «Яна».