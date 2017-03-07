Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна

«Lady Gaga поет в машине в жакете Linton с вышивкой, сделанной вручную», - написала дизайнер у себя в социальной сети.
Кроме того, звезда была и ранее замечена в одежде Эйнер, также ее творчество ценит и Рианна.
Любимая многими американская певица Lady Gaga носит одежду от эстонского дизайнера Роберты Эйнер.
«Lady Gaga поет в машине в жакете Linton с вышивкой, сделанной вручную», - написала дизайнер у себя в социальной сети.
Кроме того, звезда была и ранее замечена в одежде Эйнер, также ее творчество ценит и Рианна.
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