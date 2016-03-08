Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта

По словам психологов, природа женщины устроена так, что весной особенно сильно ощущается желание новой жизни. Для женщины это означает давать любовь, созидать, окружать заботой и вниманием, пишет Medikforum.ru.

Но если рядом нет объекта для выражения этих чувств, то эмоционально и психологически пережить такое бывает непросто.

Практический психолог Владимир Гамбаров в интервью изданию «Информ Полис» рассказал, как можно справиться с гнетущим чувством одиночества в праздничный день.

«Если чувство одиночества возникло из-за того, что вы вспомнили о каких-то прежних отношениях, которые хочется вернуть, подумайте, что для этого можно сделать. Если ничего, то надо ли переживать о том, что все закончилось?», - высказался эксперт.

Психолог посоветовал использовать праздничный день как повод проявить заботу и хорошее отношение к тем, кто присутствует в жизни (родителям, друзьям, животным), или даже просто к тем, к кому хочется.

Специалист настаивает: поводы для радости надо уметь находить самим. Он напомнил, что мужчины, как правило, любят жизнерадостных, энергичных женщин с хорошим чувством юмора.

«Научитесь принимать тех, кто находится рядом, такими, какие они есть. Не сравнивайте свою жизнь с жизнью других, умейте разглядеть в окружающих их способности. Будьте немного проще, и тогда люди сами к вам потянутся. Не прячьтесь в свой панцирь, как черепаха: мужчины не любят зажатых женщин», - пояснил Владимир Гамбаров.