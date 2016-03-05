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Российским мамам разрешат кормить грудью на работе

Krasotka.ee
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Такие нововведения предусмотрены проектом «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда женщин», разработанным Роспотребнадзором, сообщает ТАСС.

«Работодатель должен предоставить женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, помещение для пребывания там с грудными детьми и их кормления, которое может входить в состав санитарно-бытовых помещений или здравпункта, и оборудованное столами для пеленания детей, санузлом с унитазом, раковиной для мытья рук и биде, наличием холодной и горячей воды, кушеткой, столом, стульями», – говорится в проекте документа.

Обновленный СанПиН также ограничивает время работы беременных женщин за компьютером тремя часами. Кроме того, работодатель обязан обеспечить беременных стационарными рабочими местами, которые позволяют работать как стоя, так и сидя.

Новые санитарные правила также запрещают беременным, не имеющим прививок от вируса краснухи и токсоплазмы, работать с этими биологическими агентами. Кроме того, беременным и женщинам с детьми до полутора лет запрещена работа с канцерогенами, мутагенными и другими веществами, воздействующими на иммунную систему.

Как ожидается, обновленные нормы, в случае одобрения соответствующими федеральными ведомствами, вступят в силу уже в этом году.

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