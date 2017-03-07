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Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В Париже на Неделе моды прошел показ новой коллекции Valentin Yudashkin сезона осень-зима 2017/2018, которую представил сам кутюрье и его дочь Галина, занимающая пост арт-директора марки. К гостям они вышли вместе в финале своего модного шоу сегодня вечером.

В новой коллекции сочетаются традиционная для бренда роскошь и современная практичность. На подиуме можно было увидеть блестящие платья в стиле 1980-х, брючные костюмы, удобные комбинезоны, эффектные вечерние наряды, жакеты цвета хаки, лаконичные длинные пальто. При создании вещей был использован жаккард, каракуль, парча и бархат. В палитре новой коллекции преобладали темные сдержанные тона, передает Сплетник.

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