Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина

В новой коллекции сочетаются традиционная для бренда роскошь и современная практичность. На подиуме можно было увидеть блестящие платья в стиле 1980-х, брючные костюмы, удобные комбинезоны, эффектные вечерние наряды, жакеты цвета хаки, лаконичные длинные пальто. При создании вещей был использован жаккард, каракуль, парча и бархат. В палитре новой коллекции преобладали темные сдержанные тона, передает Сплетник.