В новой коллекции сочетаются традиционная для бренда роскошь и современная практичность. На подиуме можно было увидеть блестящие платья в стиле 1980-х, брючные костюмы, удобные комбинезоны, эффектные вечерние наряды, жакеты цвета хаки, лаконичные длинные пальто. При создании вещей был использован жаккард, каракуль, парча и бархат. В палитре новой коллекции преобладали темные сдержанные тона, передает Сплетник.
Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина
7. Март 2017 17:31
:
В Париже на Неделе моды прошел показ новой коллекции Valentin Yudashkin сезона осень-зима 2017/2018, которую представил сам кутюрье и его дочь Галина, занимающая пост арт-директора марки. К гостям они вышли вместе в финале своего модного шоу сегодня вечером.