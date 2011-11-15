Четыре ошибки родителей, которые могут воспитать у ребeнка нездоровое отношение к еде

AdMe.ru делится советами психолога Яны Филимоновой о том, как не вырастить человека, которому все равно, что и когда есть.

На дне баночки осталось еще немного детского питания, но ребенок уже сыт и отворачивается? Не заставляйте его доедать. Не стоит решать за него, сколько ему следует съесть, чтобы быть сытым и здоровым.

Если ребенок признается, что еще не голоден, не заставляйте его принимать пищу, иначе он научится есть за компанию или чтобы не обидеть маму. Или доедать всю порцию просто потому, что существует некая стандартная порция. Лучше помогите ему сформировать навык прислушиваться к собственному чувству голода и адекватно на него реагировать.

Подростки, над которыми родители потеряли контроль и наконец-то перестали закармливать, с радостью «бросают есть» и переходят на рацион из чипсов и кока-колы. Возможно, не потому, что это так вкусно, а потому, что впервые за всю жизнь они могут самостоятельно выбирать, что есть. А к «нормальной» еде им уже привили отвращение.

Мороженое за «пятерку», чипсы за вовремя сделанную «домашку», шоколадный батончик за поход к страшному стоматологу. Золотую медаль получают за съеденную другую еду. Торт только после супа и второго! Съешь весь ужин — получишь конфету.

Это может приучить вашего ребенка к мысли, что повседневная еда — невкусная. И, скорее всего, научит переедать. Кто же отказывается от торта, даже если желудок уже полон? Тем более когда торт — единственная по-настоящему вкусная еда за день.

«Назначив» как можно больше продуктов вредными — не только фастфуд, острые и жареные продукты, а самую обыкновенную картошку, хлеб, печенье или макароны, вы заставите вашего ребенка чувствовать себя виноватым за то, что ему хочется вкусного.

Его отношения с обычной шоколадкой или пирожным будут полны сомнений и переживаний. Ведь ему сказали, что от мучного толстеют, а сладкое вредно.

Если не ходить в кино, не слушать музыку, не звать гостей и самим не ходить к друзьям, ребенок начнет учиться получать положительные эмоции из доступных источников — котлет и пирожных.

Если ребенку весь день будет скучно, тогда меню обеда, ужина и десерта автоматически становится самым интересным событием за день, а поход в кафе — праздником. Побольше радуйтесь и приучайте к тому же ребенка, поскольку желание испытать положительные эмоции естественно для человека.