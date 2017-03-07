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Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сегодня в программе «Радар» выступит политик одной из самых консервативных партий EKRE Моника Хельме.

Женщин-политиков EKRE сейчас особенно волнует новый закон, который позволяет 16-летним самостоятельно принимать решение об аборте.

Моника Хелме считает, что их семья справилась бы, если бы через четыре года ее дочь забеременела (сейчас ее дочери 12 лет).

Однако если Касса страхования от  безработицы не спонсирует аборты, откуда же молодые девушки могут взять на это деньги?

«Если надо – найдет! Если она может найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет», - считает Моника Хелме.

Подробнее смотрите сегодня в передаче «Радар» на канале Kanal 2 в 20.00.

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