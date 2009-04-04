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Врачи опровергли мифы о похудательных свойствах белка

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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С разоблачением ряда диетических мифов о «волшебной» силе белка выступила преподаватель кафедры диетологии и исследователь протеина из Университета Арканзаса Джейми Баум. По словам эксперта, хотя употребление белка и помогает дольше чувствовать себя сытым, постоянно его есть и добавлять во все подряд – «не самая здоровая затея».

Специалист пояснила, что многие худеющие совершают одинаковую ошибку: употребляют слишком много белковой еды за один прием. Врач напомнила: тело способно усвоить без вреда для самочувствия лишь определенное количество белка.

«Для большинства людей это 25–30 г на каждый прием пищи – это, например, 2 яйца или 100 граммов мяса», - конкретизировала она, пишет Medikforum.ru.

Кроме того, отметила диетолог, люди зачастую налегают на белок в обед или вечером, в то время как более правильно употреблять часть суточного количества белковой пищи по утрам.

«В наших завтраках белка почти нет, зато ужины им переполнены, что сказывается на качестве пищеварения и сна», - заявила ученый.

Джейми Баум предостерегла: если постоянно есть слишком много белка, то вместо похудения можно добиться прямо противоположного эффекта.

Тем же, кто отказывается от животного белка, добавила она, важно помнить, что клетчатка в некоторых растительных источниках может препятствовать перевариванию и всасыванию аминокислот.

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