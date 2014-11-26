В груди и лицах женщин стало больше жира

Новыми данными поделилось в своем отчете Американское общество пластических хирургов (ASPS). По его данным, кроме увеличения груди, с помощью липофилинга также становится модно увеличивать ягодицы и менять очертания лица. «В 2016 году в этих сегментах был отмечен 26-процентный и 13-процентный рост соответственно», - говорится в докладе ASPS, передает Medikforum.ru.

Востребованность такого вида пластики понять, в общем, не трудно. Специалисты говорят, что очень многих пациентов привлекает тот факт, что жировая ткань для пересадки берется из зон ее наибольшего, но при этом нежелательного скопления. Например, на животе.

Кроме того, считается, что липофилинг – это более безопасная процедура, поскольку используются собственные ткани пациента. Сами медики отмечают, что ее результаты выглядят естественно, а омолаживающий эффект сохраняется дольше.

В целом, по итогам года, в топ-пять популярных пластических операций в США вошли операция по увеличению молочных желез, липосакция, операция по изменению формы носа и подтяжка лица.