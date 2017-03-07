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Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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22 марта в 19.00 в Таллинне состоится творческий вечер Александра Васильева «Я сегодня в моде, современные тенденции в моде».

Маэстро не нуждается в представлении, любимый ведущий «Модного приговора», всемирно известный театральный художник, дизайнер интерьеров, искусствовед, историк моды, педагог, автор более чем 20 книг.

В программе: лекция о моде и стиле, о людях и о себе, о великих кутюрье и начинающих дизайнерах, о красавицах и иконах стиля.

Александр Васильев отвечает на распространенные и неожиданные, интеллектуальные и забавные, провокационные и личные вопросы о себе и о моде.

Что такое вульгарность? Как правильно одеваться? Как правильно подобрать аксессуары? Можно ли привить вкус или с ним надо родиться? И многое другое.

Специально для наших читательниц мы проводим розыгрыш двух пар билетов на творческий вечер Александра Васильева. Для того чтобы принять участие в розыгрыше вам надо всего лишь прислать нам письмо на адрес viktoria@krasotka.ee с ключевым словом «Васильев» в заголовке письма. В самом письме укажите ваши контактные данные, чтобы мы смогли с вами связаться (имя/ фамилия и телефон). Победителей выберем 17 марта и свяжемся с ними лично! Всем удачи!

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдизайнерконтактные данныекутюрьепедагогрозыгрыштворческий вечерхудожник
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