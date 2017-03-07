Десять преимуществ коричневого риса

1. Способствует снижению уровня плохого холестерина

Холестерин засоряет кровеносные сосуды, что увеличивает вероятность развития сердечных заболеваний. Масло в коричневом рисе обладает способностью снижать уровень “плохого“ холестерина. Кроме того, эти злаки насыщены клетчаткой, которая способствует пищеварению, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Профилактика рака

Одно из впечатляющих преимуществ коричневого риса – его способность в предотвращении различных видов рака. Этот эффект обусловлен высоким содержанием в зернах клетчатки, антиоксидантов и минералов (марганец, селен).

3. Подходит людям с непереносимостью глютена

Коричневый рис рекомендован людям с целиакией (аутоиммунное заболевание, при котором пациенты не переносят глютен, который содержится в большинстве круп). Его попадание в организм приводит к возникновению кишечных расстройств. Коричневый рис не содержит глютен.

4. Сохраняет здоровье костей

Магний, витамин D и кальций – важные питательные вещества, необходимые для поддержания здоровых и крепких костей. Магний помогает усваивать витамин D, который вовлечен в метаболизм кальция.

5. Способствует похудению

Коричневый рис – отличный источник пищевых волокон, потребление которых позволяет долго не ощущать чувство голода. Его гликемический индекс ниже, чем у белого риса. А это означает, что уровень сахара в крови поднимается равномерно и медленно.

6. Снижает риск развитие сахарного диабета

Коричневый рис помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Согласно последним исследованиям, люди, которые его едят, рискуют заболеть на 60 процентов меньше.

7. Защищает почки

Коричневый рис обладает мочегонными свойствами и способствует выведению избытка кальция в моче, что является одной из главных причин появления камней в почках.

8. Источник фитонутриентов

Фитонутриенты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Коричневый рис – отличный источник этих соединений. Исследования показали, что в нем содержится почти столько же фитонутриентов, сколько в овощах и фруктах.

9. Подходит людям, страдающих гипертонией

Натрий противопоказан гипертоникам, так как он способствует сужению кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В коричневом рисе низкое содержание натрия, поэтому его смело могут включать в рацион люди, имеющие высокое кровяное давление.

10. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Коричневый рис оказывает благотворное влияние на кровяное давление и уровень холестерина. Эти факторы играют важную роль в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.