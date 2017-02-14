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Всех красоток с 8 Марта!

Krasotka.ee
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Редакция портала Krasotka.ee поздравляет всех своих читательниц с Международным женским днем! Желаем вам весеннего настроения и море улыбок!

Пусть ваши близкие радуют вас не только в этот день, но и каждый день. Просим вас остановиться, расслабиться и уделить время себе.

Счастья, любви и творческих успехов! Развивайте свой потенциал и не переставайте мечтать.

Напомним, что Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран как «женский день».

Международный женский день ежегодно отмечается ООН. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.

В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, где встретились с коммунисткой Кларой Цеткин.

Клара Цеткин в 1910 году, на Второй Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

В 1911 году первый Международный женский день отмечался в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии 19 марта, по предложению члена Центрального комитета Социал-демократической партии Германии Елены Гринберг, в ознаменование Мартовской революции 1848 года в Пруссии. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России — 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 марта. В 1914 году единственный раз женский день отмечался 8 марта одновременно в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. В тот год число 8 марта выпало на воскресенье.

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