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Исследование: размер груди влияет на количество покупок

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Как выяснили ученые, покупательские привычки женщин определяет не размер кошелька, а размер бюстгальтера. Новое исследование показало, что чем больше у женщины грудь, тем больше денег она тратит на покупки.

Обладательницы второго и первого размеров, как правило, более бережливы, чем женщины, которых природа наградила более выдающейся грудью. Как утверждает интернет-гигант Alibaba, женщины с большой грудью особенно любят тратиться на предметы роскоши, сообщает Mixnews.lv.

Как пишет газета Daily Mail, китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции, сравнила продажи нижнего белья на своем сайте и разделила покупателей на пять категорий, отражающих их покупательскую способность.

Анализ показал, что всего 7 процентов покупательниц с грудью второго размера совершали дорогие покупки. С увеличением размера груди наблюдался рост этого показателя. Так, среди «троек» и «четверок» специалисты насчитали около 17 и 24 процентов шопоголиков, соответственно. Но самый высокий балл набрали обладательницы пятого размера – 33 процента.

В целом 65 процентов женщин со вторым размером груди продемонстрировали слабую приверженность шопоголизму. Чуть более склонны к нему оказались обладательницы «тройки» и выше.

При этом исследователи отмечают, что обладательницами «двойки» могут быть молодые женщины с небольшими доходами. Высокая стоимость нижнего белья для обеспеченных женщин также могла повлиять на результаты исследования.

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