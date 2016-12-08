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Медики не советуют женщинам вступать в брак

Krasotka.ee
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Ученые часто говорят о том, что брак укрепляет здоровье. Однако новое исследование, проведенное в Университете Аризоны, показало: женщины, которые не выходят замуж либо разводятся, имеют меньше проблем со здоровьем. В исследовании приняли участие 79000 женщин из США в возрасте от 50 до 79 лет, передает Psychology Today.

Участницы исследования рассказали о своем семейном положении. Ученые измерили их артериальное давление, объем талии и индекс массы тела (ИМТ) женщин. Также участницы ответили на вопросы об употреблении алкоголя, курении, питании и уровне физической активности. Исследование продолжалось три года. За это время семейное положение некоторых женщин изменилось, пишет Meddaily.ru.

Специалисты установили: после того, как незамужние участницы вступали в брак, их ИМТ и систолическое артериальное давление увеличивались. Кроме того, они начинали употреблять больше алкоголя. Диастолическое артериальное давление за три года снизилось и у женщин, оставшихся одинокими, и у тех, кто вступил в брак. Но у участниц, которые вышли замуж, оно снизилось менее существенно.

Когда замужние женщины разводились, их ИМТ снижался, объем талии уменьшался. Диастолическое кровяное давление больше снижалось у тех участниц, которые развелись. Еще разведенные женщины чаще начинали питаться правильнее и уделять больше времени физической активности. Правда, участницы, которые развелись, чаще начинали курить. По словам ученых, потеря веса у женщин не была связана с депрессией и стрессом из-за развода.

В целом здоровье оказалось крепче у женщин, которые оставались одинокими, и у участниц, которые развелись. Специалисты говорят: возможно, люди, состоящие в браке, часто ужинают вместе и едят большие порции. Это негативно отражается на их фигуре. Еще исследователи предположили, что одинокие люди больше заботятся о своем здоровье. Кстати, ранее другая команда специалистов проанализировала данные 20 исследований с участием людей разных возрастов и пришла к похожим выводам.

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