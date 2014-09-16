Средиземноморская диета защищает от агрессивного рака груди

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей, фруктов, орехов, бобов, злаков, умеренное потребление рыбы, оливкового масла и ограниченное потребление хлеба, красного мяса и сладкого. Специалисты исключили из исследования алкоголь, который является одним из компонентов диеты, так как он повышает риск развития рака груди, пишет Meddaily.ru.

Исследователи обнаружили, что Средиземноморская диета защищала участниц от ER-негативного рака молочной железы в постменопаузе. Правда, на вероятность развития ER-позитивного рака груди диета почти не влияла.