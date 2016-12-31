Среда, 8. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Лошади - секрет повышения успеваемости детей, как установили ученые

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Не секрет, что родители готовы пойти на любые ухищрения, чтобы повысить успеваемость своих детей. Согласно последним исследованиям японских экспертов, положительный эффект на интеллектуальное развитие и академические показатели производят занятия конной ездой, пишет The Daily Mail.

Симпатическая нервная система активируется во время занятий с лошадями, и это улучшает когнитивные показатели. Эксперимент показал: после тренировки по выездке дети лучше справлялись с тестами на реакцию и с поведенческими заданиями. Правда, результаты математических тестов сильно не улучшились, пишет Meddaily.ru.

Также ученые отслеживали ответ детского организма на движения самой лошади. Выяснилось, что вибрации от движения лошади, передаваемые через седло, активировали части мозга, отвечающие за обучение и память. Здесь наблюдалось сочетание двигательной и сенсорной стимуляции. Как результат, это может вылиться в значительное улучшение успеваемости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАобучениеразвитиетренировкиулучшениеученые
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:36
Десерт за пять минут: нежный рулет
14:17
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!
13:54
Секреты идеального макияжа от Елены Крыгиной
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:32
Галерея: главные эстонские марки показали новые коллекции
13:19
Лошади - секрет повышения успеваемости детей, как установили ученые
12:48
Средиземноморская диета защищает от агрессивного рака груди
12:35
Данные по Эстонии: названы должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин
12:33
Медики не советуют женщинам вступать в брак
12:14
Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!
12:12
Статистики назвали единственную страну ЕС, где женщин в руководстве предприятий больше, чем мужчин
11:40
Исследование: размер груди влияет на количество покупок
11:11
Десять преимуществ коричневого риса
10:25
Всех красоток с 8 Марта!
19:33
В груди и лицах женщин стало больше жира
19:15
Врачи опровергли мифы о похудательных свойствах белка
18:42
В финскую детскую коробку добавят смазку
18:18
Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет! (1)
17:48
Четыре ошибки родителей, которые могут воспитать у ребeнка нездоровое отношение к еде
17:31
Неделя моды в Париже: показ Валентина Юдашкина
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!

Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Десять преимуществ коричневого риса

Десять преимуществ коричневого риса

Врачи опровергли мифы о похудательных свойствах белка

Врачи опровергли мифы о похудательных свойствах белка

Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!

Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов! (1)

6. мар
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
Самые читаемые
Данные по Эстонии: названы должности, на которых женщины зарабатывают больше мужчин
Медики не советуют женщинам вступать в брак
Статистики назвали единственную страну ЕС, где женщин в руководстве предприятий больше, чем мужчин
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!
Топ комментариев
Возраст, в котором женщине уже не нужны мужчины(10)
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет(2)
Секс назвали лучшим способом получить повышение(2)
Пошаговая инструкция, как уйти от мужчины, который не достоин вас(1)
Как такое возможно: ребенок умер от голода, хотя постоянно висел на груди(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвидеовниманиедизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователилишний веслюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияплатьяпроблемыпродуктырезультатыспециалистытренировкиудовольствиеученыеэффект
LimonЦеликом
Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

Эстонский актер Юссь Хаасма попал в Таиланде в тяжелую аварию, которая изменила его жизнь

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

«Лучшая девушка в СССР»: сексуальное поздравление Ану Саагим с 8 марта восхитит и мужчин, и женщин (видео и галерея)

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала»

Скандал на «Минуте славы» привел к увольнению сотрудника «Первого канала» (1)

14:30
Видео: Райнер Вакра, утопая в сотнях роз, поздравляет женщин с 8 Марта стихами Пушкина
14:09
Десять стран, которые отчаянно хотят, чтобы у людей было больше секса
13:53
Читайте: весенний любовный гороскоп от Ольги Далия специально для Limon.ee
13:41
12 вещей, которые делают успешные люди в воскресенье вечером
Rus.Postimees.eeЦеликом
Эксперт: на рынок недвижимости возвращаются прогоревшие после экономического кризиса проекты

Эксперт: на рынок недвижимости возвращаются прогоревшие после экономического кризиса проекты

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу

Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу

14:42
Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты
14:41
На выходных одна из улиц Таллинна будет закрыта для транспорта
14:34
Концерт скандальной группы "Кровосток" в Таллинне (РОЗЫГРЫШ ВНУТРИ)
14:33
Занятия в подготовительной группе одной из школ Таллинна подорожают
ВпрокЦеликом
Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Видео: сегодня в цветочных магазинах Эстонии настоящий ажиотаж

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии

Сравниваем цены: узнайте, насколько выгоднее для жителей Эстонии покупать алкоголь в Латвии (2)

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

Вода «Евгений» и кетчуп с черным перцем: весенние новинки от эстонских производителей

7. мар
Популярные в Эстонии блендеры взрываются и травмируют людей (2)
Погода
Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Фото: загадочная конструкция ввела пограничников в ступор

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Умер любимец берлинского зоопарка медвежонок Фриц

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees