Лошади - секрет повышения успеваемости детей, как установили ученые

Симпатическая нервная система активируется во время занятий с лошадями, и это улучшает когнитивные показатели. Эксперимент показал: после тренировки по выездке дети лучше справлялись с тестами на реакцию и с поведенческими заданиями. Правда, результаты математических тестов сильно не улучшились, пишет Meddaily.ru.

Также ученые отслеживали ответ детского организма на движения самой лошади. Выяснилось, что вибрации от движения лошади, передаваемые через седло, активировали части мозга, отвечающие за обучение и память. Здесь наблюдалось сочетание двигательной и сенсорной стимуляции. Как результат, это может вылиться в значительное улучшение успеваемости.