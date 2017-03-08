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Фото: Мишель Гульпа представит Эстонию на конкурсе юных топ-моделей мира!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В Киеве с 16 по 20 марта состоится  международный детский фестиваль юных моделей и дизайнеров, в рамках которого пройдут три конкурса: международные конкурсы юных моделей World Fashion Top-Model 2017 и юных дизайнеров World Fashion New Designer 2017 и международный конкурс Театров Мод. Фестиваль пройдет впервые, но является новым проектом организаторов крупнейшего международного детского конкурса Little Miss World.

Темой фестиваля является Ethno Street Style - этот модный тренд, который делает образ уникальным и неповторимым, а также широко используется в последних коллекциях многих именитых дизайнеров.

Среди прекрасных участниц со всего мира будет представлена и Эстония. От лица нашей страны на конкурсе World Fashion Top-Model 2017 выступит 12-летняя модель Мишель Гульпа, которая успешно прошла проведенный модельным агентством Star Kids Agency кастинг на участие в данном конкурсе, в результате чего девушка была выбрана лучшей кандидатурой и получила возможность проявить себя.

За свою модельную карьеру Мишель успела принять участие в таких показах мод как L'Officiel Kids Fashion Cruise 2016, Estet Fashion Week 2016 и L'Officiel Winter Fairy Tale 2016. Также подающей надежды модели уже удалось завоевать кубок республиканского конкурса L'Officiel Kids Topmodel Estonia 2016, и привезти из Греции международные титулы Little Miss Eco-World 2016 и Little Miss World 2016 - Best Photomodel.

Сам конкурс World Fashion Top-Model 2017 является прекрасной возможностью для моделей блистать в коллекциях известных брендов, а также получить советы и оценку от таких профессионалов в мире моды как редакторов L’Officiel, Elle, Viva, телепродюсеров, известных стилистов и блогеров.

Мишель входит в основной состав детского модельного агентства Эстонии Star Kids Agency под руководством Ирени Эрби, помогающего ей раскрыть свой потенциал в сфере моды и красоты. Сама Ирени находится в сфере моды, шоу и красоты более 10 лет и вот уже шестой год маленькие и взрослые представители Эстонии показывают выдающиеся результаты и завоевывают высокие места на различных международных конкурсах, а также выходят на подиумы иностранных недель высокой моды.

"Я получаю массу положительных эмоций, когда нахожусь на подиуме или перед фотокамерой. Это придает мне уверенности в себе и дисциплинирует. Мне нравится красиво одеваться и доставлять удовольствие зрителям," - призналась Мишель Гульпа.

Также девушка рассказала, что в она постоянно поддерживает себя в хорошей физической форме и занимаемся с мамой дизайном костюма в стиле этно, который будет оцениваться жюри и принесет дополнительные баллы на конкурсе. "Настраиваюсь только на хороший результат и стараюсь заранее не волноваться," - поделилась эмоциями Мишель Гульпа.

На международном фестивале World Fashion Top-Model 2017 всех участниц ожидает насыщенная и увлекательная программа, которая включает в себя не только множество репетиций, но еще посещение игрового центра и обзорную экскурсию по Киеву. Также у девушек будет личное свободное время на новые знакомства, общение и полноценный отдых.

Будем держать кулачки за Мишель и пожелаем ей прекрасного выступления!

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