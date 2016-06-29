Десять ситуаций, в которых приходит на помощь детская присыпка

1. Освежить волосы

Когда нет времени вымыть голову, можно быстро использовать присыпку в качестве сухого шампуня: нанести на корни волос и затем вычесать, пишет Justcoolidea.ru.

2. Выровнять кожу

Перед нанесением макияжа слегка припудрить лицо присыпкой, чтобы тон лег ровно и лучше держался.

3. Подчеркнуть глаза

Нанести немного талька кистью на ресницы и брови перед тем, как подкрасить их. Макияж будет дольше выглядеть естественным.

4. Закрепить помаду

Накрасив губы, слегка припудрите их присыпкой, а затем промокните бумажной салфеткой.

5. Успокоить кожу

После бритья нежных участков припудрите их тальком перед нанесенияем увлажняющего крема.

6. Уменьшить травматичность депиляции

Нанести на кожу немного присыпки перед удалением волос при помощи воска или сахара.

7. Уберечь ступни

Чтобы летняя обувь не натирала голую ногу, припудрите ступни тальком перед обуванием. Это же средство защитит ноги от прилипания лишнего песка на пляже.

8. Защитить бедра

В жаркую погоду у пышненьких девушек нередко при ходьбе натирается внутренняя часть бедер. Использование детской присыпки поможет справиться с этой проблемой.

9. Дезодорировать кроссовки

Обработайте перед тренировкой спортивную обувь и носки изнутри небольшим количеством талька и неприятные запахи вас больше не побеспокоят.

10. Охладить простыни

В летнюю жару стоит лишь немного присыпать постель детской присыпкой – и она долго будет оставаться прохладной.