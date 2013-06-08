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Характер человека можно определить по его обуви

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ученые из Университета в Канзасе провели исследование, в ходе которого просили испытуемых определить характер людей по их обуви. Оказалось, что в 90% случаев респондентам это удалось! Испытуемые с легкостью определяли возраст, пол, социальное положение владельца той или иной пары обуви, жизненную активность и многое другое.

Что еще удалось установить испытуемым? Оказывается, люди, для которых чужое мнение превыше всего, выбирают обувь изысканную, такую, которая подольше сохранит «товарный» вид. Люди же, которые не очень заботятся о мнении окружающих, предпочитают обувь, которая с виду может показаться неудобной, пишет Mixnews.lv.

Также испытуемые подметили, что ботильоны выбирают агрессивные девушки. А ботфорты очень уверенные в себе дамы. Туфли на шпильке - независимые личности, а обувь в спортивном стиле выбирают женщины, с которыми легко строить отношения.

Но ни один респондент не определил, что самая обычная обувь принадлежит людям, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом, то есть не умеют строить отношения.

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