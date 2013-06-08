Характер человека можно определить по его обуви

Что еще удалось установить испытуемым? Оказывается, люди, для которых чужое мнение превыше всего, выбирают обувь изысканную, такую, которая подольше сохранит «товарный» вид. Люди же, которые не очень заботятся о мнении окружающих, предпочитают обувь, которая с виду может показаться неудобной, пишет Mixnews.lv.

Также испытуемые подметили, что ботильоны выбирают агрессивные девушки. А ботфорты очень уверенные в себе дамы. Туфли на шпильке - независимые личности, а обувь в спортивном стиле выбирают женщины, с которыми легко строить отношения.

Но ни один респондент не определил, что самая обычная обувь принадлежит людям, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом, то есть не умеют строить отношения.