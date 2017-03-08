Фото: эстонская красавица попала на обложку греческого журнала

«После того, как я получила титул «Мисс бикини Европы 2016», мне предложили контракт в Греции. Мне довелось поработать там уже три раза и поеду еще. В последующие разы будем снимать дизайнерские купальники на острове Крит», - поведала нам Диана.

Диана Хапрова/ Промо

Диана Хапрова/ Промо

«В Эстонии тоже работы много. Мартовский номер Ristik вышел с моей фотографией на обложке. В дальнейшем намечены съемки более откровенного образа для еще одного эстонского журнала», - рассекретила модель.