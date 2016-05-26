Десерты к 8 Марта: рецепты с бананом

Банан прекрасно сочетается со многими продуктами, например, с шоколадом, кофе, орехами, ванилью. И десерты к 8 Марта благодаря этому сочетанию получаются очень вкусными, легкими и необычными. Попробуй, пишет Lady.tochka.net.

Десерты к 8 Марта: бананы в шоколаде

Ингредиенты:

4 банана,

100 г черного шоколада,

100 мл молока,

50 г грецких орехов.

Приготовление:

Бананы очисти от кожуры, помести на противень и отправь в разогретую до 220°С духовку на 6-8 минут.

Орехи измельчи и подсуши.

Шоколад растопи на водяной бане, постоянно помешивая, добавь молоко и держи на огне, пока масса не станет однородной.

Горячие бананы достань из духовки и залей растопленным шоколадом. Сверху посыпать орехами.

Десерты к 8 Марта: бананово-кофейный крем

Ингредиенты:

300 г обезжиренного творога,

2 банана,

50 г шоколада,

50 г миндаля,

1 ст. ложка растворимого кофе,

1 ч. ложка сахара,

2 ст. ложки воды.

Приготовление:

Миндаль подсуши, очисти и измельчи.

Творог протри через сито или взбей в блендере. Добавь банан и снова взбей.

Кофе с сахаром залей горячей водой, немного остуди, влей в творожную массу и еще немного взбей.

Охлажденный шоколад потри на крупной терке.

Переложи десерт в креманки, посыпь миндалем и тертым шоколадом.

Десерты к 8 Марта: банановый пирог

Ингредиенты:

4 банана,

100 г муки,

2 яйца,

100 г сливочного масла,

100 г сахарной пудры,

1 шт. пекарский порошок,

2 ст. ложки воды,

соль по вкусу.

Приготовление:

Сливочное масло разотри с сахарной пудрой до однородности. Взбей яйца и постепенно добавь в масляную смесь. Влей теплую воду. Всыпь просеянную муку и пекарский порошок.

Спелые бананы очисти, хорошенько разомни, добавь в тесто и перемешай.

Помести банановое тесто в смазанную маслом форму для выпечки и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

Готовый десерт оставь в форме остыть в течение 5 минут, а затем выложи на блюдо. Укрась банановый пирог сахарной пудрой и кусочками свежего банана.

Десерты к 8 Марта: пьяные бананы

Ингредиенты:

4 банана,

400 мл красного вина,

200 г сахара,

щепотка молотой корицы.

Приготовление:

Бананы очисти от кожуры и порежь на 2-3 части.

Свари сироп из вина с сахаром и корицей. В кипящий сироп опусти бананы и сразу же сними с огня.

Оставь бананы в сиропе на 5-6 часов.