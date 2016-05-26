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Десерты к 8 Марта: рецепты с бананом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Надеемся, такие десерты к 8 Марта особенно придутся по вкусу всем любительницам бананов, ведь основной ингредиент в них – именно этот экзотический фрукт, ставший уже таким же привычным для нас, как яблоки или груши.

Банан прекрасно сочетается со многими продуктами, например, с шоколадом, кофе, орехами, ванилью. И десерты к 8 Марта благодаря этому сочетанию получаются очень вкусными, легкими и необычными. Попробуй, пишет Lady.tochka.net.

Десерты к 8 Марта: бананы в шоколаде

Ингредиенты:

    4 банана,

    100 г черного шоколада,

    100 мл молока,

    50 г грецких орехов.

Приготовление:

    Бананы очисти от кожуры, помести на противень и отправь в разогретую до 220°С духовку на 6-8 минут.

    Орехи измельчи и подсуши.

    Шоколад растопи на водяной бане, постоянно помешивая, добавь молоко и держи на огне, пока масса не станет однородной.

    Горячие бананы достань из духовки и залей растопленным шоколадом. Сверху посыпать орехами.

Десерты к 8 Марта: бананово-кофейный крем

Ингредиенты:

    300 г обезжиренного творога,

    2 банана,

    50 г шоколада,

    50 г миндаля,

    1 ст. ложка растворимого кофе,

    1 ч. ложка сахара,

    2 ст. ложки воды.

Приготовление:

    Миндаль подсуши, очисти и измельчи.

    Творог протри через сито или взбей в блендере. Добавь банан и снова взбей.

    Кофе с сахаром залей горячей водой, немного остуди, влей в творожную массу и еще немного взбей.

    Охлажденный шоколад потри на крупной терке.

    Переложи десерт в креманки, посыпь миндалем и тертым шоколадом.

Десерты к 8 Марта: банановый пирог

Ингредиенты:

    4 банана,

    100 г муки,

    2 яйца,

    100 г сливочного масла,

    100 г сахарной пудры,

    1 шт. пекарский порошок,

    2 ст. ложки воды,

    соль по вкусу.

Приготовление:

    Сливочное масло разотри с сахарной пудрой до однородности. Взбей яйца и постепенно добавь в масляную смесь. Влей теплую воду. Всыпь просеянную муку и пекарский порошок.

    Спелые бананы очисти, хорошенько разомни, добавь в тесто и перемешай.

    Помести банановое тесто в смазанную маслом форму для выпечки и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.

    Готовый десерт оставь в форме остыть в течение 5 минут, а затем выложи на блюдо. Укрась банановый пирог сахарной пудрой и кусочками свежего банана.

Десерты к 8 Марта: пьяные бананы

Ингредиенты:

    4 банана,

    400 мл красного вина,

    200 г сахара,

    щепотка молотой корицы.

Приготовление:

    Бананы очисти от кожуры и порежь на 2-3 части.

    Свари сироп из вина с сахаром и корицей. В кипящий сироп опусти бананы и сразу же сними с огня.

    Оставь бананы в сиропе на 5-6 часов.

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