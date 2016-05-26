Десерты к 8 Марта: рецепты с бананом

Банан прекрасно сочетается со многими продуктами, например, с шоколадом, кофе, орехами, ванилью. И десерты к 8 Марта благодаря этому сочетанию получаются очень вкусными, легкими и необычными. Попробуй, пишет Lady.tochka.net.
Десерты к 8 Марта: бананы в шоколаде
Ингредиенты:
4 банана,
100 г черного шоколада,
100 мл молока,
50 г грецких орехов.
Приготовление:
Бананы очисти от кожуры, помести на противень и отправь в разогретую до 220°С духовку на 6-8 минут.
Орехи измельчи и подсуши.
Шоколад растопи на водяной бане, постоянно помешивая, добавь молоко и держи на огне, пока масса не станет однородной.
Горячие бананы достань из духовки и залей растопленным шоколадом. Сверху посыпать орехами.
Десерты к 8 Марта: бананово-кофейный крем
Ингредиенты:
300 г обезжиренного творога,
2 банана,
50 г шоколада,
50 г миндаля,
1 ст. ложка растворимого кофе,
1 ч. ложка сахара,
2 ст. ложки воды.
Приготовление:
Миндаль подсуши, очисти и измельчи.
Творог протри через сито или взбей в блендере. Добавь банан и снова взбей.
Кофе с сахаром залей горячей водой, немного остуди, влей в творожную массу и еще немного взбей.
Охлажденный шоколад потри на крупной терке.
Переложи десерт в креманки, посыпь миндалем и тертым шоколадом.
Десерты к 8 Марта: банановый пирог
Ингредиенты:
4 банана,
100 г муки,
2 яйца,
100 г сливочного масла,
100 г сахарной пудры,
1 шт. пекарский порошок,
2 ст. ложки воды,
соль по вкусу.
Приготовление:
Сливочное масло разотри с сахарной пудрой до однородности. Взбей яйца и постепенно добавь в масляную смесь. Влей теплую воду. Всыпь просеянную муку и пекарский порошок.
Спелые бананы очисти, хорошенько разомни, добавь в тесто и перемешай.
Помести банановое тесто в смазанную маслом форму для выпечки и отправляй в разогретую до 180°С духовку на 20 минут.
Готовый десерт оставь в форме остыть в течение 5 минут, а затем выложи на блюдо. Укрась банановый пирог сахарной пудрой и кусочками свежего банана.
Десерты к 8 Марта: пьяные бананы
Ингредиенты:
4 банана,
400 мл красного вина,
200 г сахара,
щепотка молотой корицы.
Приготовление:
Бананы очисти от кожуры и порежь на 2-3 части.
Свари сироп из вина с сахаром и корицей. В кипящий сироп опусти бананы и сразу же сними с огня.
Оставь бананы в сиропе на 5-6 часов.