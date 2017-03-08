Как сохранить идеальную фигуру после рождения пятерых детей: секрет 34-летней британки Саммер

Многодетная мама начинает свой день в 5 утра с занятий в спортзале, затем идет на прогулку с собакой. А для ежедневных приседаний и отжиманий использует в качестве веса своих же детей, пишет Хочу.

Симон – доказательство того, что можно иметь идеальное тело и после рождения пяти детей. А остальное — это все отговорки и простое нежелание заниматься собой.

Многодетная мать уверяет, что ее потрясающая фигура и фитнес-режим вовсе не управляют ее жизнью. Она всего лишь хочет показать другим мамам, что нет никакого оправдания расплывшейся фигуре после родов, а заниматься можно и дома.

Ее муж, 45-летний профессор Пол Гейтли, и их дети — Минни (2 года), Индия (5 лет), Блоссом (6 лет), Честер (7 лет) и Саммер (9 лет) — с удовольствием занимаются спортом и привыкают ходить на большие расстояния.

«Когда я была беременна первый раз, то ела не переставая и набрала столько лишних килограммов, что к родам весила в три раза больше своего обычного веса».

Однако после родов Саммер я взяла себя в руки и вернула свою прежнюю форму.

«С тех пор я родила еще четверых детей. И хотя мой живот и пресс подвергались, как вы сами понимаете, многочисленным изменениям, у меня до сих пор восемь кубиков».

«Я хочу показать другим женщинам, что необязательно жить в спортзале, чтобы иметь плоский живот и подтянутое тело».

«Многие друзья спрашивают, как я умудряюсь и в спортзале позаниматься, и за пятью детьми уследить. Но дело в том, что как раз без тренировок я не смогла бы так много успевать. Именно благодаря ежедневным занятиям в спортзале, пока вся семья спит, здоровой и свежей пище, я чувствую себя превосходно. И у меня энергии хоть отбавляй».