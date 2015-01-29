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Медики рассказали, чем опасны инъекции ботокса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ученые из нескольких стран сообщили, что им удалось выяснить, чем могут быть опасны инъекции ботокса.

Это вещество в настоящий момент очень популярно у женщин: они начинают колоть его даже в юные годы для профилактики, не думая о том, что это может быть опасно.

Хотя косметологи не скрывают, что ботокс по своей сути является ядом, они настаивают на том, что он не представляет опасности для клиенток, но ученые отмечают, что это не совсем правда, пишет Rus.tvnet.lv.

Они говорят, что существует несколько проблем, с которыми могут столкнуться люди, решившие привести себя в порядок с помощью уколов этого вещества.

Клиенты клиник красоты должны знать об этих проблемах, чтобы понимать, на что они идут.

Все дело в том, что ботокс, так же как и любой другой токсин, представляет опасность для организма человека, и уколы не могут пройти бесследно. Опасность в том, что, попав в организм человека, вещество способно вызывать паралич, причем речь идет не только о параличе отдельных мышц лица, как это и должно быть в результате процедуры, а более серьезный паралич.

В худших случаях может произойти аллергическая реакция, и привести это может даже к смерти пациента.

Также есть ряд менее опасных побочных симптомов: после применения инъекций может возникнуть головная боль, временная потеря чувствительности и атрофия мышц. Кроме того, могут появляться симптомы отравления организма, которые могут держаться достаточно долгий срок. Не всегда косметологи говорят и о противопоказаниях. К ним относятся, например, алкоголизм, прием антибиотиков, наличие хронических заболеваний, инфекций, воспалительных процессов, аллергия.

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