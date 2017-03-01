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Письмо читательницы: я не занималась сексом более года и вот что узнала...

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Одна из читательниц портала Soulpost.ru призналась, что уже годе не занимается сексом. Читайте, почему!

«У меня не было секса более года, и этот опыт был как просветительским, так и разочаровывающим (по понятным причинам).

Я устала от игр с разными парнями по одному и тому же сценарию и стала заниматься внутренним копанием, чтобы понять, почему я всегда «западаю» на мужчин, которое никогда не соответствуют тому, чего я хочу.

Меня почему-то заставляли поверить, что заниматься сексом необходимо, иначе парень просто уйдет, и это будет моя вина. Грустно!

Чтобы изменить это мышление, я решила, что буду воздерживаться от случайного секса. Я сказала себе, что откажусь от интимной связи, пока не встречу парня, который позволит мне почувствовать себя богиней. Проблема в том, что поиски такого парня могут занять больше времени, чем я ожидала.

Я была настолько воодушевлена этими мыслями первые несколько месяцев, что думала, что никто и ничто не сможет остановить меня от этого эксперимента. Но когда я преодолела шестимесячный рубеж, первоначальный всплеск эмоций поутих, и я засомневалась в своем желании продолжить этот сомнительный опыт.

Кроме того, некоторые мои друзья сомневались в целесообразности всей этой затеи и уговаривали бросить все к чертям, что было гораздо сложнее игнорировать. К тому же мои бывшие и новые ухажеры постоянно приглашали на соблазнительные рандеву, что еще более усложняло ситуацию.

Однако я выдержала испытание временем. Мои злоключения подошли к концу, и я обнаружила, что приближаюсь к годовой отметке, и даже пересекла ее. Я знаю, что для некоторых неделя без секса покажется вечностью, жестоким и необычным наказанием, но для меня это не так уж сложно.

Моя сексуальная жизнь не претерпела особых изменений, так как я не была сексуально озабочена, да и секс как таковой не был основной причиной моих встреч с парнями.

Я продолжала ходить на свидания, но меня никто особо не впечатлял настолько, чтобы я подумывала о сексе с ним.

Тем не менее у меня смешанные чувства по поводу этого опыта. Меня опечалил тот факт, что прошел год, но я не нашла даже приблизительно того мужчину, который мне бы понравился и был готов инвестировать в наши совместные отношения.

Этот опыт подарил мне жесткое осознание реальности. Но он был необходим.

Я прошла через это испытание, чтобы помочь себе избавиться от мнения, что секс необходим, чтобы сохранить интерес мужчины, и напомнить себе, что я заслуживаю любви, не разводя ноги.

Я гнула свою линию, и по этой причине разочарование сменилось гордостью. Я хотела прекратить заниматься тем, что заставляло меня быть слишком доступной, и я это сделала. Я хотела дождаться человека, который бы захотел не только мое тело, и все еще жду его, потому что знаю, что это того стоит».

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