Чтобы похудеть, необходимо отказаться от ресторанов, заявляют эксперты

А вот если есть дома или даже в гостях, то вероятность переедания будет не такой большой. На работе риск нарушить режим питания составляет примерно 40%, в машине - около 30%, показало исследование Университета Питтсбурга, пишет Meddaily.ru.

Эти данные были получены в ходе наблюдения за 150 добровольцами (90% приходились на женщин). Исследование продолжалось год. Ученых интересовало поведение (пытались ли нарушить режим питания, в какой обстановке находились) и рацион людей. Добровольцы старались урезать калорийность рациона. Оказалось, место приема пищи играло ключевую роль в пищевом поведении и объеме потребляемых калорий.