Фэшн-эксперты назвали самый модный цвет весны 2017 для любого оттенка кожи

Хелен Венейблс, специалист по цвету и главный стилист компании сообщила, что, проанализировав весенне-летние коллекции модных брендов, удалось определить оттенок, который будет править бал этой весной, пишет Segodnya.ua.

Им оказался базовый красный – Primary Red, который в этом сезоне можно увидеть на королевах street style, ведущих мировых стилистах, знаменитостях и других модницах. По данным Венейблс, базовый красный весной будут носить и модные мужчины – этот оттенок также набирает популярность в мужской моде.

Стилист отметила не только возрастающую популярность базового красного, но и его преимущества, назвав этот оттенок одним из немногих универсальных цветов, который подойдет к любому оттенку кожи.

"Это цвет, который находится в центре всех цветов. Он абсолютно универсален, хоть и кажется внешне немного агрессивным. Все мы знаем, что цвет, в зависимости от цветотипа внешности, может создавать абсолютно разные эффекты – делать нас визуально полнее или стройнее, взрослее или моложе. Цвет в одежде может, как оживить и освежить нашу внешность, так и сделать общий образ мрачным и уставшим. Влияние цвета на нашу внешность, безусловно, очень сильное, но базовый красный подойдет абсолютно всем – его можно носить без побочных эффектов и выглядеть стильно", – говорит Венейблс.