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Лиана Турпакова: наш мир выжил лишь потому, что в нем природой строго зафиксированы роли мужчины и женщины

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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На вопрос портала Stolitsa.ee о том, что для нее 8 марта - праздник или пережиток прошлого, ответила светский обозреватель Лиана Турпакова:

«Я – женщина до мозга костей. И 8 Марта – мой праздник. Мужчины, во всяком случае, те, кто меня окружает, считают так же. Цветы и подарки обязательны. Я вышла из советской семьи и школы: на 8 Марта папа дарил нам с мамой цветы, а если был в рейсе, то всегда присылал телеграммы, и обязательно покупал цветы, когда возвращался на берег. Так он продолжает делать до сих пор: в этот день дарит цветы мне и относит маме на могилу. И я безмерно горжусь своим папой. А в школе мы из года в год поздравляли одноклассников с 23 февраля, а они нас – с Международным женским днем. И эта традиция останется со мной и моим поколением навсегда.

Несколько лет назад 7 марта я возвращалась из Москвы в Таллинн через Хельсинки, так как "Аэрофлот" из Таллинна еще не летал. Я летела с букетом из 55 красных роз. В "Шереметьево" мне все улыбались, кто-то говорил "завидую вам", одна мама сказала своему сыну-подростку: "Смотри, как надо женщин любить". Таможенники даже не положили букет на ленту, а передали из рук в руки, как святыню. Стюардессы "Аэрофлота" сами предложили мне взять букет и положить его в бизнес-классе, чтобы не повредить ни один цветок, причем, закутали стебли в мокрую бумагу. Женщина с цветами – это ценно и прекрасно.

Прилетаем в Хельсинки. Стюардессы бережно отдают мне букет, мы обмениваемся поздравлениями. От мужчин на погранконтроле ни одной улыбки, я уж не говорю о бережном отношении к розам. Мне ждать рейса на Таллинн часа три. Задача архиважная – сберечь цветы. Я подхожу в бар и прошу по возможности вазу или высокий бокал с водой, чтобы поставить цветы.

Девушка из бара смотрит на меня с ненавистью и презрением. Говорит, что никаких бокалов у них нет, помочь она мне не может. И так в трех местах общепита. Наконец какой-то южного вида работник одного из кафе дает мне бумажный стаканчик с водой и виновато улыбается. Мне грустно и смешно одновременно. Я иду в туалет, затыкаю раковину импровизированной пробкой, наливаю воды и кладу свой букет. Сама сажусь напротив двери в клозет, чтобы контролировать ситуацию: не знаешь, что придет в голову женщинам в этой бездушной стране.

Для очень многих – и мы это называем скандинавской ментальностью – одни цветы уже являются сексуальным домогательством и страшнейшим унижением. И посягательством на отвоеванные в неравной битве права незнамо на что. Все равно мы получаем меньше мужчин, сколько бы ни кичились иллюзорным равноправием.

Конечно, с таким, подчеркну, извращенным подходом 8 Марта является атавизмом.

Уверена, что наш мир выжил потому, что в нем традиционно распределены роли: мужчина – добытчик, женщина – хранительница очага. Когда стрелки весов существенно качнулись, началось то, что мы имеем сегодня. А имеем мы инфантилов-мужчин, не способных решать свои проблемы, витающих в облаках, позволяющих себе не дарить женщине подарков, разрешающих своим подругам оплачивать наравне с ними съемное жилье, вечно ноющих и жалующихся на стрессы и усталость.

И для них есть подруги, которые и мамонта на скаку порубят сразу на колбаски, и мужчину с его соплями на руках через жизнь пронесут, одаривая подарками. У меня есть подозрение, что когда-то такие женщины не получили внимания от мужчины, вот и придумали сказку про то, что им ничего не надо на 8 Марта. Или же, боясь, что их никто не поздравит в этот день, заранее объявили: ничего не надо! Мужчины услышали.

К счастью, есть такие, которым надо. И не только 8 Марта, а каждый день. Поэтому всем нам цветов, восхищенных взглядов, признаний в любви, финансового благополучия - то есть простого женского счастья».

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