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В этом году женщинам повезло больше: эстонские мужчины расщедрились на цветы

Krasotka.ee
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Традиционным подарком в Женский день являются розы и тюльпаны, но с каждым годом все чаще дарят цветы в горшках, среди которых самой большой популярностью пользуются орхидеи.

«8 марта женщин Эстонии радуют, в первую очередь, букетами роз и тюльпанов. Судя по уже имеющимся данным, сегодня будет подарено около 550 000 этих цветов, – сказала вчера коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен. – Популярностью пользуются еще нарциссы, гвоздики и хризантемы. Их количество может достичь 100 000».

По словам Кристины Мустонен, с каждым годом увеличивается популярность весенних цветов в горшках, которые радуют дольше. «В их число входят и розы. Самой большой популярностью пользуются орхидеи, – отметила коммерческий директор Maxima Eesti. – Наряду с ними в качестве подарка покупаются примулы, каланхоэ и бегонии».

Общее количество цветов, подаренных в праздник, может достичь 750 000 штук, что превысит объем прошлого года на треть.

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