В моде – контрастные комбинации цветов и романтика

Женя Фокин: «Главный тренд – стиль 80-х, то есть комбинации контрастных цветов. Советую, например, добавить к желтому платью красные туфли или к зеленой рубашке – синий галстук».

Также Женя обращает внимание на все оттенки синего, зеленого и розового.

Как Женя, так и Йоханна считают, что сейчас также актуален стиль 70-х и цветочный принт.

«70-е еще не хотят уходить из моды: брюки-клеш, цветочный принт, деним и банный халат, который носили отвязные рок-н-рольщики», - говорит Еэнма.

Йоханна Еэнма/ Промо

«Я рада, что весной возвращается романтика: летящий тюль, викторианские воланы, подчеркнутая корсетом талия. Кончено, минимализм никуда не пропал, но формы стали более насыщенными», - добавила она.

А стилист Карис Кууск, которая занимается детской модой, говорит, что морская тематика вновь в тренде. Этот тренд пришел в детскую моду еще в прошлом году из взрослой моды. Основные цвета: синий, желтый, розовые и кофейные тона.