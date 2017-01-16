Ученые призвали перестать чистить овощи

Авторы нового проекта, научные работники из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пришли к любопытному выводу относительно употребления овощей с кожурой. Специалисты установили: если в рационе человека постоянно присутствуют овощи с кожурой, неважно в каком виде, обработанном или сыром, то его пищеварение улучшается, а иммунные реакции на патогены становятся более выраженными, пишет Medikforum.ru.

В пользу такого вывода говорят данные, полученные во время эксперимента. В рамках этого испытания добровольные участники были разделены на две группы: в одной регулярно ели овощи с кожурой, а в другой – очищенные от кожуры. Такого питания испытуемые придерживались в течение месяца.

При подведении итогов выяснилось, что употребление в пищу кожуры существенно укрепляет иммунитет у людей.

«У тех, кто употреблял овощи, не очищая их, увеличилась сопротивляемость организма перед вирусами, а, кроме того, подобная диета оказала положительное воздействие на пищеварительный тракт», - говорится в отчете авторов исследования.

В то же время специалисты отмечают, что кожура овощей относится к разряду «тяжелой» для переваривания еды, способной провоцировать вздутие и газы. Это, по словам экспертов, «расплата» за употребление содержащейся в кожуре клетчатки – главного пищевого ингредиента, улучшающего состояние кишечной микрофлоры и связанного с ней иммунитета.

Ранее исследование, проведенное в стенах Университета штата Висконсин, показало, что кожура плодов может быть полезнее, чем их мякоть, – это, например, верно в отношении яблок.