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Продукты из сои помогают победить рак груди

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сражающиеся с раком груди женщины должны включить в рацион побольше продуктов питания на основе сои, так как это поможет им прожить подольше. Авторы исследования подчеркивают, что соя оказывается полезной на любой стадии болезни, так как снижает риск смерти от рака на 21%. Это связано с тем, что ключевые соевые ингредиенты изофлавоны сокращают количество опухолевых клеток у жертв рака груди, не реагирующих на гормональные лекарства.

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что использование продуктов вроде соевых бобов и соевого соуса также безопасно и для тех пациенток, кто в ходе лечения рака груди получает препарат тамоксифен. Ранее утверждалось, что соевые продукты не следует сочетать с тамоксифеном. Ученые из Tufts University в Массачусетсе сделали свои выводы на основе изучения состояния здоровья более чем 6 000 женщин, проживающих с раком груди в США и Канаде. Исследователи тщательно наблюдали за их диетой в течение 9 с половиной лет. За этот период более 1 200 женщин умерли, что составило около 20% пациенток, передает Medikforum.ru.

Оказалось, что употребление большого количества изофлавонов, которые содержатся преимущественно в сое, сокращало смертность от рака груди на 21% по сравнению с теми женщинами, которые употребляли минимум изофлавонов. Отметим, что рак груди - второй по количеству жертв убийца представительниц прекрасного пола после рака легких. Столь резкий скачок числа опухолей легких среди женщин вызван популярностью курения среди представительниц прекрасного пола в 1960-е и 70-е годы.

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