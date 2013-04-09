Продукты из сои помогают победить рак груди

Впрочем, авторы исследования подчеркивают, что использование продуктов вроде соевых бобов и соевого соуса также безопасно и для тех пациенток, кто в ходе лечения рака груди получает препарат тамоксифен. Ранее утверждалось, что соевые продукты не следует сочетать с тамоксифеном. Ученые из Tufts University в Массачусетсе сделали свои выводы на основе изучения состояния здоровья более чем 6 000 женщин, проживающих с раком груди в США и Канаде. Исследователи тщательно наблюдали за их диетой в течение 9 с половиной лет. За этот период более 1 200 женщин умерли, что составило около 20% пациенток, передает Medikforum.ru.

Оказалось, что употребление большого количества изофлавонов, которые содержатся преимущественно в сое, сокращало смертность от рака груди на 21% по сравнению с теми женщинами, которые употребляли минимум изофлавонов. Отметим, что рак груди - второй по количеству жертв убийца представительниц прекрасного пола после рака легких. Столь резкий скачок числа опухолей легких среди женщин вызван популярностью курения среди представительниц прекрасного пола в 1960-е и 70-е годы.