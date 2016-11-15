По словам принимавшего роды врача, новорожденный – самый крупный ребенок, который когда-либо появлялся на свет в их больнице. Отметим, что сообщения в СМИ о рождении младенцев с экстремально высоким весом в последнее время не редкость.

Так, в ноябре 2015 года в Индии появился на свет новорожденный с таким же, как и у юного жителя Сианя весом, 6,7 килограмма. В январе того же года в США родился мальчик весом 6,4 килограмма. А в мае 2016 года в Индонезии появился на свет младенец весом 8,7 килограмма и ростом 62 сантиметра, сообщил телеканал mir24. Малыша по праву назвали Акбар, что значит «великий». Рождаются младенцы-гиганты и в России. Например, в 2012 году на Алтае родился мальчик весом 7 килограммов 85 граммов, пишет Lady.mail.ru.

Между тем, большой вес при рождении далеко не всегда говорит о хорошем здоровье ребенка и его матери. Эксперты связывают появление младенцев-рекордсменов с гестационным диабетом у беременных. У таких детей часто наблюдаются различные патологии. Кроме того, как показывают исследования, экстремально крупные дети, став взрослыми, склонны к диабету, ожирению и неврологическим проблемам.