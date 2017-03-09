Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей

Видимо, фото было адресовано фоторедактору, но каким-то образом миновало его или уже при публикации на сайт был выложен не отретушированный снимок. И если администраторы магазины этого вовремя не заметили, то пользователи успели сохранить фотофейлы. Кстати, на фото модель «продает» носки, демонстрируя, с чем их можно носить, пишет Soulpost.ru.

Напомним, совсем недавно на фотошопе попался еще более известный журнал Vogue. номер был посвящен как раз разнообразию женских форм, для чего в фотосессию специально пригласили модель плюс-сайз Эшли Грэхем.

Но вот конечное фото с ее участием явно отфотошопили, постаравшись сделать ее стройнее: одев в черное, сделав подозрительно худой руку другой модели и т.д.