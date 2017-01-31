Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Заканчивать отношения может быть очень тяжело, и если вариант остаться друзьями облегчает этот процесс, то что в этом плохого?

«Желание быть друзьями не дает вам ощущения абсолютной потери, это смягчает процесс расставания», — говорит психолог Нина Этвуд.

Вы можете думать, что оставаться в платонических отношениях с бывшей любовью — это хорошая идея, но с этим связано и много трудностей, например, эмоциональная привязанность,пишет Soulpost.ru.

«Вы можете чувствовать, что этот человек знает вас лучше, чем кто-либо другой, — продолжает психолог.  Даже если сексуально вы уже не привлекаете друг друга, вы все еще можете хотеть эмоциональной близости, которая у вас была».

И такой вид зависимости может сделать вас еще более уязвимой к очередной боли, когда ваш бывший найдет новую девушку — а это неизбежно. Никому не нравится чувство, что ему нашли замену.

Переход от отношений к дружбе имеет очень много скрытых опасностей, которые приводят к большей боли. «Давай останемся друзьями» может казаться хорошей идеей, но в реальной жизни все может быть сложнее.

Как отмечает психолог по отношениям Линдсей Кригер, «Что это НЕ означает, так это «Давай останемся в совершенно платонических отношениях, игнорируя чувства, которые у нас были, даже те, которые все еще есть».

Так что оставаться друзьями с бывшим может быть не очень и хорошо. Но хотя бы друзьями на ФБ или в ВК можно остаться? Что ж, нет. Кригер уверена, что самое важное, что нужно сделать после расставания — это оборвать все связи, чтобы дать себе возможность найти новое счастье. Это значит удалить все номера и даже заблокировать его аккаунт в сети.

Профессор психологии Джулиана Брейнес считает, что ревность и депрессия напрямую связаны с тем, следите ли вы за своим бывшим в сети. Конечно, каждая ситуация индивидуальна. С одними людьми — вы сами знаете, — легко оставаться друзьями, а других просто невозможно забыть, если не удалить отовсюду.

По словам психолога Карен Шерман, очень важен период полного разобщения перед тем, как вы снова добавитесь друг другу в друзья. Все ваши романтические чувства друг к другу должны умереть, прежде чем вы попробуете просто дружить.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАаккаунтдепрессияотношенияпривязанностьпрофессор
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:30
Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими
12:27
Надо ли весной давать ребенку витамины? (1)
11:59
Смотришь на фото Элины Борн и отказываешься в это верить! Певица рассказала удивительное о своей груди
11:31
Продукты из сои помогают победить рак груди
10:26
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
19:42
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
19:17
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
18:39
Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?
18:18
Баунти: готовим рулет с райским вкусом
17:51
Готовим скраб на основе кофе
17:30
Видео: ну очень необычная реклама помады!
17:13
Гормональная терапия способна продлить женщинам жизнь
16:48
Как сделать, чтобы мужчина стал вами одержим (1)
16:32
Любимые духи или дезодорант могут разрушить здоровье
16:14
Семь повседневных привычек, которые портят наши украшения
15:50
Кибербуллинг: как противостоять виртуальным обидчикам
15:32
Детские коляски на улице нужно защищать от вредного воздуха
15:15
Безглютеновые диеты повышают риск диабета
14:47
15 вещей, которых не должно быть на вашей кухне
14:34
Ее объявление о продаже платья осталось бы незамеченным, если бы не жених. Посмотрите, с кем она идет за руку!
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным

Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Безглютеновые диеты повышают риск диабета

Безглютеновые диеты повышают риск диабета

А она ничего: под толстым слоем жира скрывалась привлекательная женщина

А она ничего: под толстым слоем жира скрывалась привлекательная женщина

10. мар
Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки
Самые читаемые
Смотришь на фото Элины Борн и отказываешься в это верить! Певица рассказала удивительное о своей груди
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
Медики определили самый опасный пищевой продукт
Всего четыре ингредиента, и живот станет плоским!
Письмо читательницы: я не занималась сексом более года и вот что узнала...
Топ комментариев
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток(3)
Секс назвали лучшим способом получить повышение(2)
Медики не советуют женщинам вступать в брак(1)
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!(1)
Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвниманиеволосыдизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциякофелюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпродуктырезультатысостояниеспециалистытренировкиудовольствиеученые
LimonЦеликом
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения

Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения

Яак Мадисон: я не гомосексуалист

Яак Мадисон: я не гомосексуалист (3)

Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

13:50
Видео: на премьере «Кинг-Конга» загорелась гигантская статуя гориллы
13:24
Отец Максима Виторгана рассказал, что на самом деле думает о его семье с Ксенией Собчак
13:00
Лолита раскрыла сексуальную ориентацию Александра Васильева (1)
12:29
Ольгу Бузову срочно госпитализировали с осложнениями (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
У мальчика с очень редкой болезнью после операции произошла остановка сердца

У мальчика с очень редкой болезнью после операции произошла остановка сердца

Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина

Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина (7)

Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся

Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся (3)

13:57
Торговый центр в Германии закрыли из-за угрозы теракта
13:47
Глава МИД Турции пригрозил Нидерландам санкциями
13:38
Ирак заявил, что нет никаких доказательств химических атак ИГИЛ в Мосуле
13:33
Школы предупреждают родителей о крайне опасных детских играх
ВпрокЦеликом
Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (2)

10. мар
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?
Погода
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees