Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими

«Желание быть друзьями не дает вам ощущения абсолютной потери, это смягчает процесс расставания», — говорит психолог Нина Этвуд.

Вы можете думать, что оставаться в платонических отношениях с бывшей любовью — это хорошая идея, но с этим связано и много трудностей, например, эмоциональная привязанность,пишет Soulpost.ru.

«Вы можете чувствовать, что этот человек знает вас лучше, чем кто-либо другой, — продолжает психолог. Даже если сексуально вы уже не привлекаете друг друга, вы все еще можете хотеть эмоциональной близости, которая у вас была».

И такой вид зависимости может сделать вас еще более уязвимой к очередной боли, когда ваш бывший найдет новую девушку — а это неизбежно. Никому не нравится чувство, что ему нашли замену.

Переход от отношений к дружбе имеет очень много скрытых опасностей, которые приводят к большей боли. «Давай останемся друзьями» может казаться хорошей идеей, но в реальной жизни все может быть сложнее.

Как отмечает психолог по отношениям Линдсей Кригер, «Что это НЕ означает, так это «Давай останемся в совершенно платонических отношениях, игнорируя чувства, которые у нас были, даже те, которые все еще есть».

Так что оставаться друзьями с бывшим может быть не очень и хорошо. Но хотя бы друзьями на ФБ или в ВК можно остаться? Что ж, нет. Кригер уверена, что самое важное, что нужно сделать после расставания — это оборвать все связи, чтобы дать себе возможность найти новое счастье. Это значит удалить все номера и даже заблокировать его аккаунт в сети.

Профессор психологии Джулиана Брейнес считает, что ревность и депрессия напрямую связаны с тем, следите ли вы за своим бывшим в сети. Конечно, каждая ситуация индивидуальна. С одними людьми — вы сами знаете, — легко оставаться друзьями, а других просто невозможно забыть, если не удалить отовсюду.

По словам психолога Карен Шерман, очень важен период полного разобщения перед тем, как вы снова добавитесь друг другу в друзья. Все ваши романтические чувства друг к другу должны умереть, прежде чем вы попробуете просто дружить.