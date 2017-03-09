Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Эта мать показала очень честное послеродовое фото своего тела

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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«Я — мама. Я уставшая, разбитая, и у меня все болит. У меня складки, растяжки и целлюлит».

Так начинается беспощадно честный блог доктора Джули Босейл, консультанта по питанию и матери двоих детей из Новой Зеландии, передает Soulpost.ru.

В Сети мы постоянно наблюдаем фото знаменитостей, которые буквально сразу после рождения детей хвастаются своим идеальным телом, или даже стыдят тех, у кого оно не идеальное. Но для всех нас, у кого нет десятка нянь, личных фитнес-тренеров и домашних поваров, послеродовая реальность совсем другая.

Чтобы приободрить нормальных матерей и себя саму Джули решила выложить честное фото себя после рождения второго ребенка.

«Тело меняется во время беременности, и на самом деле очень сильно. Это пугающе, это тяжело и это может быть даже отвратительно и огорчительно, но реально и по-настоящему».

На первой фотографии Джули всего через сутки после родов: «Вы можете все еще выглядеть и чувствовать, словно у вас внутри арбуз (или два). Живот может быть достаточно выпуклым и хлипким. У меня были естественные роды, и казалось, словно по мне проехался грузовик».

Через два дня Джули написала: «Все растекается. Реально ВСЕ! Я — это какая-то сплошная телесная жидкость. Я ношу не одну, а две прокладки в бабушкиных панталонах от послеродового кровотечения. Еще продолжают выходить кровяные сгустки размером с мяч для гольфа. Мне приходится проверять их, чтобы это не были части плаценты. Куда делось чувство моего достоинства?»

Через две недели: «Я немного оживаю…Живот еще опухший, хоть и сморщивается. Кровотечение еще идет, словно это нескончаемые месячные. Я уже хожу не в пижаме, но еще в одежде для беременных».

/ Facebook

И только через 14 недель после родов: «Уже меньше чувствую себя зомби. Я осталась со шрамами материнства. Животом, который кажется плоским, но весь в растяжках. Это наш самый большой материнский секрет».

«Вы можете не выглядеть как модель Victoria’s Secret, но сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете. Будьте добры к себе, своему телу, и вы будете выглядеть так, как должны, когда почувствуете себя хорошо. Возможно, потребуется время. После первых родов мне понадобилось больше времени. Делать то, что правильно для вас и вашей семьи — на это нужна смелость и сила, но у вас, как у матери, есть и то, и другое. Любите и воспевайте себя, и не забывайте: вы прекрасная и потрясающая, вы — мама».

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