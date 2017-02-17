Идеи на заметку: от готовки до уборки

Бытовые ситуации: восемь хитростей

1. Порезали палец? Нет средства для остановки крови? Решите проблему, посыпав место пореза сахаром, пишет Justcoolidea.ru.

2. Миски с солью избавят от запаха краски после ремонта.

3. От запотевания автомобильных стекол поможет марля с влажной солью.

4. Отвар от овощей подойдет для поливки домашних растений.

5. Разогретое растительное масло отлично справляется с ржавчиной на плите.

6. Смесь молока с уксусом в равных долях спасет клеенку на столе от трещин.

7. Плохие запахи устраняет сожженная корка лимона или апельсина.

8. Перекись водорода и нашатырный спирт или поваренная соль и уксус удалят ржавчину с раковин и ванн. А от плесени с грязью избавит смесь стирального порошка и крепкого раствора соды в воде. Швы можно оттирать любой губкой или щеточкой.

Кухня: 18 маленьких секретов

1. Понадобился белок, а желток лучше сохранить? Проколов иголкой яйцо с 2 сторон, выпустите белок. Желток будет внутри.

2. Не любите мутный суп с лапшой? Опустив ненадолго лапшу в горячую воду, откиньте на сито. Лишь после этого варите ее в бульоне. Аналогичные действия помогают и при варке риса (только в воде – 3 – 5 мин).

3. Чтобы вареный в мундире картофель не рассыпался, проколите его в нескольких местах.

4. Для пикантности вкуса жареной картошки добавьте к ней чайную ложку горчицы.

5. Соленая вода, которой вы незадолго до финала обрызгаете жарящуюся птицу, подарит ей аппетитную корочку

6. Быстрее всего мороженая рыба оттает, если она опущена в теплую воду в завязанном пластиковом пакете.

7. Для питательности и вкуса слейте из фасоли воду сразу после закипания. Залейте новой водой и добавьте немного растительного масла.

8. Куски рыбы - соленые, обваленные в муке и немного полежавшие - не развалятся, если вы положите их в горячее масло на сковородку.

9. Не потемнеют чищеные яблоки, если положить их в прохладную подсоленную воду.

10. Чтобы уже подошедшее дрожжевое тесто больше не подходило, смочите и отряхните бумагу и накройте ею тесто.

11. В соусе не свернется сметана, если ее слегка разбавить молоком.

12. Отлично взбиваются заранее охлажденные белки. Желтки же перед растиранием лучше подогреть.

13. Лимонная кислота сделает рис рассыпчатым, белым.

14. Чтобы изюм в тесте распределился равномерно, вымыйте его в горячей воде и присыпьте мукой.

15. Манка, промытая в нескольких водах, приготовится без комков.

16. Удалять чешую с рыбы удобнее под водой.

17. Жесткое мясо станет мягким, если вымочить его в рассоле (свеклы, капусты или огурца), квасе, уксусе или кислом молоке.

18. Сырое мясо, смазанное растительным маслом, обретет красивую корочку при жарке.