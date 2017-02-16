Странные вещи, которые женщины делают после секса

Девушки приняли участие в опросе на сайте Your Tango и рассказали, чем обычно занимаются после секса:

1. Мы оцениваем сексуальный эпизод

“Каждый раз после секса мы с мужем обсуждаем, что кому понравилось, а что не очень. Детально рассматриваем каждый сексуальный эпизод, это помогает нам в следующий раз не допускать ошибок“, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Я действую, как мужик

“Для меня секс – это не романтический акт, а физиологическая потребность. После секса я люблю спать, смотреть телевизор или читать“.

3. Умываюсь

“Я не могу терпеть его пот или слюну на своем лице, поэтому сразу после секса иду умываться“.

4. Я иду в туалет

“Мне всегда сразу после секса нужно пописать. Когда-то давно мне кто-то сказал, что это предотвращает нежелательную беременность. Сейчас я уже понимаю, что это не так, но с тех пор это вошло в привычку и по-другому я просто не могу“.

5. Пью воду

“Лучший способ восстановить силы и подготовить организм к следующему акту – это стакан воды. Мы с моим партнером всегда после секса пьем воду, это помогает нам быстрее восстановиться“.

6. Я мастурбирую

“Будем честны – во время секса не всегда получается достичь оргазма, поэтому обычно я мастурбирую и довожу процесс до конца“.

7. Нюхаю простыни

“Ну разве это не самый прекрасный запах – запах секса?“.

8. Меняю постель

“Мне неприятно спать на мокрой простыне, поэтому я сразу после секса ее меняю“.

9. Шлепаю партнера по ягодицам

“Я обязательно скажу ему, что он проделал прекрасную работу, если оно так и было на самом деле“.

10. Вытираю сперму

“Если сперма попала на какую-то часть моего тела, я вытираю ее о живот своего партнера. Мы так шутим, это нас веселит“.