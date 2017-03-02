Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Как сообщает сайт фода «СПИД-ЦЕНТР», 2 марта в одной из групп ВИЧ-отрицателей ВКонтакте появилось анонимное сообщение от женщины, которая просила помощи у тех, кто не верит в существование СПИДа.

По сообщениям женщины, ее дочка в крайне тяжелом состоянии, однако мать лечит ее нетрадиционными методами и считает, что состояние ребенка связано с последствиями вакцинации против гепатита, пишет Lady.mail.ru.

Женщина рассказала, что живет с диагнозом ВИЧ, но терапию никогда не получала, равно как и ее ребенок, поскольку отрицает существование этого заболевания.

Девочка родилась три года назад, в роддоме ей сделали прививку против гепатита. В полгода девочка переболела вирусной инфекцией, после чего, по словам матери, «перестала развиваться».

Сейчас трехлетний ребенок, по словам матери, «не сидит и не ходит». В феврале 2017 года она попала в больницу из-за недостатка веса и анемии. Врачи поставили ребенку диагнозы: поражение легких, вирус Эпштейна-Барр, кардит. Все это — признаки прогрессирующей ВИЧ-инфекции.

В итоге мать все же позволила взять анализ на ВИЧ, который оказался положительным: «Влепили ВИЧ. Я сделала тест ребенку, чтоб они отвязались», — пишет женщина.

Давать ребенку АРВ-терапию женщина все еще отказывается. Вместо этого она лечит ребенка в том числе и нетрадиционными способами: «Бегали по куче врачей, лечились у гомеопата, невролога, остеопата».

Мать ребенка обратилась за помощью к Ольге Ковех — ВИЧ-отрицательнице, которая называет себя врачом-терапевтом. Ольга объяснила состояние девочки тем, что у нее «повреждена» иммунная и нервная системы из-за антибиотиков, которые малышка принимала в связи с ранее перенесенными инфекциями, а также из-за вакцины против гепатита. Мать ребенка, которая поначалу желала остаться анонимной, позднее появилась в обсуждении и поблагодарила за «разъяснение» ситуации.

По закону, намеренный отказ родителей лечить ребенка с хроническим заболеванием приравнивается к угрозе жизни и лишению родительских прав через опеку. Поэтому родители из числа ВИЧ-отрицателей пытаются обойти закон. По словам завотделением Центра по борьбе со СПИДом в России Елены Орловой-Морозовой, некоторые ВИЧ-отрицатели просто не ходят в центр СПИД, некоторые приходят, берут таблетки, но в итоге не дают их детям.

Из-за деятельности ВИЧ-отрицателей, от СПИДа ежегодно умирают дети, точное число никому не известно. Собственную статистику ведут члены группы «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети». Им известно о смертях 60 человек за последние несколько лет, 13 их них погибли в возрасте от нескольких месяцев до десяти лет.

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