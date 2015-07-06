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Когда вы выйдете замуж, согласно вашему знаку Зодиака

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В этом что-то есть! Астрологи уверяют, что зная знак Зодиака, возможно предположить, когда вы повстречаете вашу вторую половину и свяжете себя вместе с ней семейными узами. Конечно, на это оказывают воздействие многие обстоятельства. Но в этом действительно что-то есть!

Овен

Овны любят подгонять события. Стремительные по своей натуре, они предпочитают не медлить, особенно в случае, если разговор идет о любовных отношениях. Очень рано выходят замуж, а также женятся. Часто разочаровываются в собственном решении. Наш совет для Овнов только один — становиться взрослее и не мчаться впереди паровоза, пишет Greatpicture.ru.

Телец

При условии, что Тельцы не сомневаются в своей половине, они без страха позволяют связать себя узами брака. Тельцы наделены бесстрастной и меркантильной (в хорошем значении) натурой. Собственно, благодаря этому большая часть представителей данного знака получают хорошие возможности создать прочные взаимоотношения.

Близнецы

Близнецы — вольные птахи. Они стремительно переключаются с одних чувств на другие, поэтому им будет неинтересно с одним и тем же сексуальным партнером. Но рано или поздно они находят своего человека, с которым у них будет свадьба.

Рак

Вероятное расторжение брака Раков не страшит. В конце концов, кто запрещает повторное бракосочетание? Раки с малолетства грезят о браке. В числе их ключевых жизненных целей — дом. Как раз по этой простой причине они рано женятся/выходят замуж.

Лев

Как только Львы обретают того человека, с которым у них строятся хорошие взаимоотношения, они заканчивают поиски и осмеливаются на супружество.

Львы по натуре моногамны. И при этом весьма требовательны, в связи с чем предпочитают одиночество спорным связям. Львы пытаются найти надежные взаимоотношения, в которых комфортность на первом месте.

Дева

Девы огромное значение отдают карьерному росту. Работа и личностное развитие у них занимают приоритетное место. Поэтому, Девы подразделяются на 2 основных типа. В 1-ую категорию входят Девы, которые желают поскорее выйти замуж, родить детей, а уже после этого строить карьеру без препятствий. Другая группа Дев первоначально создает карьеру и добивается высот, а уже после задумывается о семейной жизни.

Весы

Весы — неуверенные натуры. Нередко они совсем не понимают даже свои потребности. Что же говорить о ком-то постороннем? По этому обстоятельству Весам желательно отложить брачный союз и понять в самую первую очередь себя самих.

Свадьба для Весов означает крайне многое. Такое, что иногда для них не имеет значения, подходит ли кавалер для совместного построения домашнего очага или нет.

Скорпион

Скорее всего Скорпионов ожидает множество союзов. Ключ в семейном благополучии Скорпионов находится в понимании того факта, что они самостоятельно вершат собственную судьбу.

Скорпионы обожают крайности. Они очень быстро и крепко влюбляются, и так же стремительно человек становится им не нужен. В партнерстве они ищут безопасности, а также опоры.

Стрелец

Подобно Водолеям, Стрельцы любят независимость. Они не переносят, когда семейный круг или обязательства сдерживают их общение с остальными. При том Стрельцам относительно трудно отыскать своего человека.

По данной причине Стрельцы связывают себя брачными узами в зрелые годы.

Козерог

Брак имеет довольно большое значение для них. Если только не самое важное. Практически никакие невзгоды им не страшны, наоборот, они обожают их преодолевать и делаются от этого сильнее. Козероги относительно рано женятся или выходят замуж. Некоторые из них единственный раз и навсегда.

Водолей

Представители, родившиеся под этой звездой, обожают власть и независимость. Они не выносят запретов и различного типа препятствий. Собственно по этой причине всю свою жизнь Водолеи воспринимают супружество как обузу.

Но кроме свободы, у Водолеев в приоритете надежность и постоянство. Они пытаются отыскать человека с аналогичными увлечениями и также обожающего независимость. Если у них это получается, они всегда готовы на союз.

Рыбы

Спокойствие Рыб отталкивает людей, из-за чего они выходят замуж/женятся довольно поздно. Рыбы наделены редкостным воображением и склонны уходить в себя. Весьма часто это принимается другой половиной как незаинтересованность и неготовность строить взаимоотношения.

Естественно, это относительно общий гороскоп, в котором невозможно описать все семь миллиардов людей, проживающих на Планете. Но, мы отыскали несколько совпадений среди своих близких. А что вы нам скажете об этом гороскопе?

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