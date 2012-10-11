Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов

Зарубежные исследователи обнародовали список продуктов, которые можно есть после шести, сообщили Вести.Ru.

По мнению специалистов, их умеренное употребление совершенно не навредит фигуре, а наоборот - поможет сделать ее стройнее.

В предлагаемых экспертами продуктах содержатся белок, витамины и нутриенты, оказывающие специфическое действие на головной мозг и нервную систему и приводящие к улучшению качества ночного сна.

В перечень, составленный международной группой диетологов, вошли темный шоколад, несоленые фисташки, куриный суп, тыквенные семечки, куриное филе, молоко с медом, рис в вареном виде, миндаль, а также имбирный чай.

Медики отдельно отметили, что в указанных продуктах присутствует много антиоксидантов, благодаря чему в организме снижается уровень воспалений и нормализуется давление.

Помимо этого они напомнили, что съедаемые по вечерам порции должны быть все-таки небольшими.