Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов

Зарубежные исследователи обнародовали список продуктов, которые можно есть после шести, сообщили Вести.Ru.
По мнению специалистов, их умеренное употребление совершенно не навредит фигуре, а наоборот - поможет сделать ее стройнее.
В предлагаемых экспертами продуктах содержатся белок, витамины и нутриенты, оказывающие специфическое действие на головной мозг и нервную систему и приводящие к улучшению качества ночного сна.
В перечень, составленный международной группой диетологов, вошли темный шоколад, несоленые фисташки, куриный суп, тыквенные семечки, куриное филе, молоко с медом, рис в вареном виде, миндаль, а также имбирный чай.
Медики отдельно отметили, что в указанных продуктах присутствует много антиоксидантов, благодаря чему в организме снижается уровень воспалений и нормализуется давление.
Помимо этого они напомнили, что съедаемые по вечерам порции должны быть все-таки небольшими.