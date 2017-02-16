Норвежский исследователь Татьяна Вара посвятила свою докторскую диссертацию стилю русских женщин, проживающих за рубежом. В своей работе она делает заключение, что женщины из РФ вынуждены выбирать одежду, проявляя осторожность, говорится в норвежском издании NRK, передает Ридус.

Оказалось, что это необходимо для того, чтобы не привлекать излишнего внимания и избежать непристойных предложений заняться сексом. Это касается даже тех, кто прожил в Норвегии 20 лет.

Ученый пришла к такому выводу, опросив и подробно проинтервьюировав 21 россиянку. Вару интересовал вопрос: как выбор одежды влияет на идентичность.

Приезжие из России женщины признались, что изначально отказались от платьев и юбок, которые они привыкли носить на родине, чтобы не выделяться и как можно быстрее интегрироваться в общество.

Россиянка Таня Скуглюнд призналась, что хотела вписаться в коллектив, большей частью которого были мужчины. Чтобы они видели в ней профессионала, а не женщину, ей пришлось также отказаться от романтичных нарядов.

«В Финнмарке русские женщины чувствуют, что там по-прежнему распространено мнение, что русская женщина + юбка = проститутка», — приводит ИноСМИ слова Вары из Университета Тромсё, сказанные изданию.

Женщиной легкого поведения Таню Скуглюнд никто не называл, но она уверена, что еще 10 лет назад это вполне могло быть в норвежском обществе.

Тем временем руководитель Института исследования проблем женщин KVINNEFORSK при Университете Тромсё Анн Тересе Лотерингтон оценил работу Варуи заявил, что норвежское общество не толерантно.

«То, как российские женщины красятся и одеваются, лишь в каких-то нюансах отличается от манеры краситься и одеваться норвежек. Норвежскому обществу надо над собой работать», — подытожил Лотерингтон.