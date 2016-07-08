Смертельная опасность вегетарианства насторожила ученых

К болезням вегетарианцев, согласно выводам ученых, приводит нарушение обменных процессов в организме, связанных с ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6. Выводы биологов базируются на исследовании генома популяций вегетарианцев и мясоедов из разных стран, пишет Ридус.

Ученые изучили гены жителей города Пуна (Индия), считающихся вегетарианцами, и жителей американского штата Канзас, считающихся мясоедами. В обоих случаях пищевые пристрастия обусловлены традициями и прослеживаются у нескольких поколений.

Вегетарианская диета привела к тому, что у индийцев в генах, отвечающих за синтез полиненасыщенных жирных кислот, появилась мутация rs66698963. Нарушения в балансе этого синтеза поводят к воспалительным процессам, проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также увеличивают риск возникновения рака прямой кишки, утверждают ученые.

В октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения включила переработанное мясо в список продуктов, резко увеличивающих риск возникновения рака кишечника. Сосиски, котлеты, колбасы и бекон встали в один ряд с такими канцерогенами, как алкоголь или радиоактивный плутоний. Что касается свежего мяса, то его ВОЗ ставит на уровень «чуть менее опасно, чем консервы».