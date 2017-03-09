Видео: съедобный самосвал на пульте управления поразил интернет

Создали чудо-машину в кондитерской компании из Гонконга Pandora Cake shop. За несколько дней ролик о торте-самосвале, который сначала ездит по столу, а потом его съедают, посмотрели 1,7 млн человек, пишет Ридус.

Кондитерская фирма Pandora Cake Shop славится своими необычными кондитерскими изделиями, созданными в виде самых разных вещей: игрушек, скульптур, бытовых приборов и всего, на что хватит воображения. Но вот такой движущийся десерт в компании создали впервые.

Вдохновленные успехом радиоуправляемого торта, кондитеры опубликовали еще один видеоролик, в котором предлагают съесть дамскую сумочку, внешне совсем неотличимую от настоящей. Этот ролик посмотрели уже почти миллион человек.