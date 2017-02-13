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Вторая беременность Бейонсе протекает с серьезными осложнениями: обнаружена патология

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Знаменитая певица Бейонсе сейчас беременна двойней:  у нее с Джей-Зи будет мальчик и девочка, которые, по слухам, и спасли их брак. Ранее мы писали о том, что вторая беременность Бейонсе проходит с осложнениями, а теперь появились подробности состояния американской певицы.

Не секрет, что из-за плохого самочувствия Бейонсе даже пришлось отказаться от участия в фестивале "Coachella", где ее заменит Леди Гага. Теперь инсайдеры сообщают подробности состояния беременной артистки, сообщает Хочу.

Известно, что на данный момент Бейонсе, появившаяся в платье за 28 тысяч долларов, страдает от необычного недомогания по утрам: у беременной Бейонсе постоянные приступы тошноты, слабость и боли в спине. Причиной этому серьезная патология, которую практически невозможно побороть на таком позднем сроке. Сейчас рядом с любимой ее муж Джей-Зи. Он постоянно находится рядом с Бейонсе и готовит ей по специальному рецепту, разработанному ее врачом, воду с лимоном.

Фанаты Бейонсе немного в шоке, ведь артистка и виду не подает, находясь на публике, выступая на той же церемонии Грэмми-2017, где исполнила довольно опасный сценический трюк.

Теперь все надеются, что состояние здоровья беременной Бейонсе стабилизируется, и она снова будет радовать всех только позитивными новостями.

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