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Ученые: человек может по-настоящему полюбить лишь дважды в жизни

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В ходе масштабных исследований британские ученые выяснили, что чувство настоящей любви человеку суждено испытать лишь два раза за всю жизнь.

В опросах приняли участие две тысячи добровольцев, а результаты исследований оказались интересными и для самих специалистов, передает Mixnews.lv.

Оказалось, что первая любовь была невзаимной у большинства участников исследования. А больше 70% опрошенных после болезненного расставания с любимыми заключали брак с нелюбимыми партнерами. Следовательно, если верить результатам исследования, многие из нас живут со своей половинкой не по любви.

Интересный вывод сделали ученые и по поводу того, что представители сильного пола, оказывается, больше привязаны к своим любимым, чем женщины: примерно 37% мужчин признались, что готовы были сохранить отношения только ради душевного комфорта своей дамы сердца.

Напомним, ранее специалисты Калифорнийского университета выяснили, что решение семейных конфликтов лежит на жене. Психологи пришли к выводу, что в тех семьях, где женщина пытается сгладить ситуацию и погасить конфликты, оба супруга довольны своим браком и чувствуют себя счастливыми.

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