Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки

При помощи рукавной гастропластики хирурги уменьшили объем желудка Эман Ахмед на 85 процентов. Операция поможет ей ограничить количество потребляемой пищи и похудеть, пишет Lenta.ru.

«Как только ее состояние стабилизируется, она вернется в родной город и продолжит сбрасывать вес под наблюдением врачей, — пояснил один из специалистов, занимающихся лечением женщины. — Ее вес уже уменьшился на 100 килограммов, благодаря жидкой диете, богатой белком и пищевыми волокнами, и мы надеемся, что в течение следующих шести-восьми месяцев она сбросит еще 100 килограммов».

В феврале 36-летнюю жительницу Египта доставили в Индию для лечения от ожирения. Когда она поступила в больницу, ее вес составлял около 500 килограммов. Из-за избыточного веса женщина утратила способность передвигаться и более 20 лет не покидала своего дома в городе Александрии.