Vogue назвал «калсарикяннит» самым интересным скандинавским трендом

Понятие «калсарикяннит» подразумевает ситуацию, когда вы выпиваете горячительные напитки дома, облачившись лишь в нижнее белье, поскольку выходить на улицу не хочется, а дома наряжаться незачем, пишет Yle.fi.

Американский журнал о моде назвал «калсарикяннит» самым интересным скандинавским трендом.

Vogue все же утверждает, что описывал это явление еще в 1970-х годах. В доказательство этому журнал опубликовал свои архивные фотографии, на которых девушки модельной внешности позируют с бокалами шампанского в ванной, на кухне и в гостиной.

С точки зрения финского читателя, элегантные снимки таких фотографов, как Хельмут Ньютон и Оливьеро Тоскани не совсем верно передают атмосферу «калсарикяннит».

– Эти фотографии не имеет ничего общего с Финляндией, – смеется Петра Теман, начальник отдела МИД по созданию положительного имиджа страны.

«Калсарикяннит» были впервые замечены мировой общественностью в 2015 году, когда Финляндия выпустила коллекцию национальных смайликов. Сейчас в коллекции 56 эмодзи, которые демонстрируют национальный характер, привычки и убеждения финнов, а также красоту финской природы и финский юмор.

– Мы тогда подумали, что не можем обойти стороной тему потребления алкоголя. Было бы неправильно, если бы мы сосредоточились только на позитивных, общепринятых чувствах. Брутальная честность – это черта финского характера, поэтому смягчать факты было бы неумно, – рассказывает Петра Теман.