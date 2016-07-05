Шесть научных способов моментально привлечь к себе мужчину

1. Надевайте красное

Исследование ученых из Университета Рочестера показало, что мужчин больше привлекают женщины в красном цвете. Причем когда участников эксперимента спросили, почему их привлекли именно эти женщины, они затруднялись ответить, и лишь некоторые обратили внимание на цвет наряда. Это значит, что красный цвет привлекает мужчин на подсознательном уровне, пишет Soulpost.ru.

2. Окружите себя друзьями, желательно симпатичными

Другое исследование ученых Калифорнийского университета предполагает, что люди выглядят привлекательнее, когда они окружены другими людьми. Когда участникам эксперимента предложили оценить привлекательность людей на фото, они определенно чаще выбирали тех, кто был изображен в компании, а не в одиночестве.

3. Улыбайтесь

Улыбка делает женщину едва не в 5 раз привлекательнее для мужчины, так как стимулирует определенные зоны его мозга. Кроме того, улыбка обезоруживает мужчину, расслабляет его, так что с ним легче заговорить.

К тому же, ученые доказали, что мужчинам нравятся люди, которым они нравятся. Так что когда вы флиртуете с парнем, чаще ему улыбайтесь.

4. Отпустите волосы

На каком-то инстинктивном уровне мужчин больше привлекают женщины с длинными волосами. С точки зрения эволюции, длинные волосы — признак хорошей фертильности и здоровья — вот вам и инстинкты.

5. Повторяйте его язык тела, но осторожно

Согласно ученым, нам нравятся люди, которые чем-то похожи на нас. Можно начать с жестов и поведения. Но не переусердствуйте, а то это будет выглядеть странно. Не нужно сидеть как он с расставленными ногами:) Но если вы заметили, что он часто поправляет волосы, то вы можете делать то же самое сразу после него.

6. Повышайте тон голоса

Высокий голос — женский голос, — на инстинктивном уровне показывает мужчине, что вы — слабый пол, и у него, как представителя сильного пола, возникает желание защищать вас и опекать. Удивительно, но факт!