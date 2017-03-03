Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

"У меня есть то, что принадлежит тебе": Кристина Вийрпалу получила странный звонок

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Напомним, что коллекция эстонского модельера Кристины Вийрпалу пропала во время перелетов Таллинн-Амстердам-Париж, а ведь в прошлую субботу она должна была появиться на подиуме Недели моды в Париже.

Один чемодан модельер получила в прошлую субботу в 22.30, остальные два находятся в где-то в Париже, однако Вийрпалу до сих пор их не получила. «Они где-то в пути, но где точно, я не знаю. Очевидно мы быстрее вернемся в Таллинн», - сказала она.

Однако все же ее шоу состоялось, потому что ей привезли альтернативную коллекцию.

Плюс ко всему эта история приобрела неожиданный поворот: так, в прошлую субботу Вийрпалу позвонил незнакомый мужчина и на чистом эстонском языке сообщил, что у него есть то, что принадлежит ей. Также странно и то, что Кристине постоянно сообщают разную информацию: то ее багаж в аэропорту Парижа, то курьер возит его по городу.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАколлекциямодельермужчиначемодан
По теме
Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже

Пропажа на сто тысяч: коллекция эстонского модельера не долетела до Недели моды в Париже

Завтра вечером на Неделе моды в Париже должна выступить эстонский модельер Кристина Вийрпалу, однако ее коллекция, которая стоит более ста тысяч евро, потерялась во время перелетов.
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:45
Определен идеальный возраст, чтобы иметь детей
13:31
"У меня есть то, что принадлежит тебе": Кристина Вийрпалу получила странный звонок
13:14
Шесть научных способов моментально привлечь к себе мужчину
12:47
Vogue назвал «калсарикяннит» самым интересным скандинавским трендом
12:29
Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности
12:17
Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки
11:56
Как защититься от опасного вируса
09:49
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
19:39
Ожирение во время беременности повышает риск ДЦП у будущего ребенка
19:16
Духи с феромонами - это большой обман, доказал эксперимент
18:44
Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие
18:18
Вторая беременность Бейонсе протекает с серьезными осложнениями: обнаружена патология
17:47
Видео: съедобный самосвал на пульте управления поразил интернет
17:34
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток (3)
17:16
Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов (1)
16:50
То, что сделала эта азиатская девушка, действительно шокирует! Сила макияжа или перебор?
16:33
Ребенок умирает из-за того, что его мать не верит в ВИЧ
16:16
Странные вещи, которые женщины делают после секса
15:43
Идеи на заметку: от готовки до уборки
15:14
Десять уроков стиля от лучших супермоделей мира
Все новости
ФэшнЦеликом

"У меня есть то, что принадлежит тебе": Кристина Вийрпалу получила странный звонок

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки

Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки

Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей

Фотошоп-скандал: модный бренд случайно показал, как «худеют» моделей

Чтобы похудеть, необходимо отказаться от ресторанов, заявляют эксперты

Чтобы похудеть, необходимо отказаться от ресторанов, заявляют эксперты (1)

8. мар
Медики определили самый опасный пищевой продукт
Самые читаемые
Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!
Родившая в 72 года индианка рассказала о последствиях поздней беременности
Как защититься от опасного вируса
Индийские хирурги уменьшили желудок 400-килограммовой египтянки
Абсурдная ситуация в роддоме: от такого папа аж цветы выронил
Топ комментариев
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток(3)
Секс назвали лучшим способом получить повышение(2)
Медики не советуют женщинам вступать в брак(1)
Восемь способов быстро выгнать все токсины. Можно сбросить аж девять килограммов!(1)
Моника Хельме: если 16-летняя способна найти деньги на наращивание волос, то и на аборт найдет!(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
аксессуарыбеременностьвниманиеволосыдизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциялюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияплатьяпроблемыпродуктыребенокрезультатысостояниеспециалистытренировкиученые
LimonЦеликом
Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Тот момент, когда на девичнике что-то пошло не так... (видео)

Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!

Десять принципов каждого знака Зодиака — все в точку!

Ольга Бузова не дождалась скорой помощи

Ольга Бузова не дождалась скорой помощи (1)

13:35
Просто друзья? Только взгляните на свежий снимок Керсти Кальюлайд и ее супруга!
13:04
Звездам скандального эстонского телешоу выставили огромные штрафы
12:30
Анастасия Волочкова чуть не погибла из-за своей любви к бане
12:17
Сурганова о раке: я дотянула до последнего
Rus.Postimees.eeЦеликом
Вячеслав Иванов: министерство незрячей юстиции

Вячеслав Иванов: министерство незрячей юстиции

Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России

Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (2)

Полицейскому предъявлено обвинение в нападении на несовершеннолетних

Полицейскому предъявлено обвинение в нападении на несовершеннолетних

13:29
Фото: наплыв посетителей в бюро обслуживания полиции
13:06
Автор исторического нарвского референдума просит помочь ему деньгами
12:54
Указ Дональда Трампа помешает США претендовать на чемпионат мира по футболу
12:45
Галерея: под Каиром археологи раскопали гигантскую статую, предположительно, фараона Рамзеса II (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж

Галерея: открытие строительного магазина вызвало небывалый ажиотаж (2)

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

9. мар
Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)
Погода
Зоопарк не намерен использовать умильного белого медвежонка в целях маркетинга

Зоопарк не намерен использовать умильного белого медвежонка в целях маркетинга

Фото: луна Сатурна оказалась космическим пельменем

Фото: луна Сатурна оказалась космическим пельменем

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees